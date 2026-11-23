Riccione, il Lungomare Ice Park riapre il 28 novembre: 1650 metri quadrati di ghiaccio sul lungomare

La pista si svilupperà da piazzale Roma in direzione del porto. Nuovo impianto acquistato da S.B. Entertainment, confermato lo slittino accessibile anche a chi non può utilizzare le gambe e il progetto con le scuole.

Il Natale di Riccione torna a scorrere sul ghiaccio. Sabato 28 novembre riapre il Lungomare Ice Park, la pista di pattinaggio che anche quest'anno occuperà il tratto di passeggiata tra piazzale Roma e il porto. Con una superficie di 1.650 metri quadrati, si conferma la più grande d'Italia.

Gli orari resteranno quelli già sperimentati nella scorsa stagione. Dal lunedì al venerdì, nei giorni feriali, si potrà pattinare dalle 15 alle 22. Il sabato l'apertura sarà prolungata fino a mezzanotte, mentre nei giorni festivi si potrà accedere alla pista dalle 10 alle 24. Durante le vacanze natalizie, da giovedì 24 dicembre a mercoledì 6 gennaio, l'orario sarà continuato: tutti i giorni dalle 10 a mezzanotte. La principale novità riguarda l'impianto. S.B. Entertainment ha acquistato una nuova pista appositamente per Riccione, mantenendo invariati il percorso e gli spazi dello scorso inverno. Il sistema è stato rinnovato interamente con l'obiettivo di ridurre i consumi energetici rispetto alla struttura utilizzata nella precedente edizione.

Resta anche l'attenzione all'accessibilità. Tornerà infatti lo slittino su lame montato su due binari, che consente anche alle persone che non possono utilizzare le gambe di scivolare sul ghiaccio e partecipare all'attività insieme a familiari e amici. Confermato inoltre il progetto rivolto alle scuole: le classi coinvolte potranno utilizzare la pista durante le ore di educazione fisica, avvicinandosi al pattinaggio e sperimentando un'attività all'aperto.

«Quest'anno abbiamo scelto di fare un investimento diretto e di acquistare una pista completamente nuova», spiega Stefano Burotti di S.B. Entertainment. L'obiettivo è dare continuità al progetto anche nelle prossime stagioni, proseguendo un'esperienza che lo scorso inverno ha attirato numerosi visitatori sul lungomare. «Ripartiamo da quel percorso, che va da piazzale Roma verso il porto, e lo facciamo con un impianto che ci permetterà di ridurre ancora i consumi». Burotti sottolinea anche il valore della collaborazione con gli istituti scolastici: «Le classi coinvolte potranno venire a pattinare durante le lezioni di educazione fisica. Per chi mette i pattini per la prima volta è un'occasione per provare insieme ai compagni e prendere confidenza con il ghiaccio».