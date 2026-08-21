Riccione, il pattinaggio artistico in scena per il gran finale dell'Inside You Summer Camp

Lunedì 24 alle 21.30 il "Grande show di pattinaggio" con i giovani corsisti del camp organizzato da Csen

La pista di piazzale Aldo Moro si prepara a trasformarsi in un palcoscenico. Lunedì 24 agosto, alle 21.30, Riccione ospiterà il "Grande show di pattinaggio", appuntamento conclusivo di "Inside You Summer Camp", il camp organizzato dalla sezione pattinaggio dello Csen di Bologna con il patrocinio del Comune di Riccione.

Dal 21 al 24 agosto, il camp riunisce giovani pattinatori e pattinatrici tra gli 8 e i 20 anni, arrivati da diverse regioni del Centro-Nord Italia per quattro giorni dedicati al perfezionamento tecnico nelle specialità del singolo e della solo dance. L'evento di lunedì sarà la festa conclusiva del percorso. I giovani corsisti scenderanno in pista davanti al pubblico insieme ad alcuni ospiti speciali del pattinaggio artistico, portando in scena coreografie e il lavoro svolto durante le giornate del camp.

"Inside You Summer Camp" è organizzato dalla sezione pattinaggio Csen di Bologna, nata proprio lo scorso anno. Per i giovani partecipanti, la serata in piazzale Aldo Moro sarà così l'occasione per concludere il percorso estivo con un'esibizione aperta a turisti e residenti.