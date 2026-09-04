Riccione, il Piano caldo resta attivo fino a metà settembre

Prosegue il servizio per anziani e persone fragili: monitoraggio telefonico, consigli contro il caldo e interventi a domicilio in caso di necessità

A Riccione il caldo non ha ancora fatto le valigie e resta attivo anche il servizio pensato per chi rischia maggiormente di subirne gli effetti. Il Piano caldo 2026, promosso dal Distretto di Riccione insieme ad Ausl Romagna, Protezione civile e associazioni del terzo settore, resterà operativo fino a metà settembre.

L'obiettivo è tenere sotto controllo soprattutto anziani e persone fragili, attraverso un'attività di monitoraggio che prosegue anche nelle giornate festive. Una particolare attenzione è rivolta agli anziani già inseriti nel servizio di telesoccorso, che vengono contattati telefonicamente per verificare le loro condizioni di salute e il loro stato emotivo. Nei giorni caratterizzati dalle temperature più elevate i controlli vengono intensificati.

Il Piano prevede anche un punto di riferimento per chiunque si trovi in una situazione di difficoltà legata al caldo. È infatti ancora attivo il numero telefonico di emergenza 0444 914892, al quale è possibile rivolgersi per ricevere indicazioni su come affrontare le alte temperature.

Gli operatori, in base alle necessità emerse durante il contatto, possono inoltre attivare servizi di assistenza e aiuto direttamente a domicilio. Gli interventi vengono organizzati in relazione alla situazione della singola persona, con l'obiettivo di fornire un supporto tempestivo nei casi in cui le condizioni di salute o di fragilità lo rendano necessario.

Il servizio rimarrà quindi in funzione ancora per alcuni giorni, accompagnando la fase finale dell'estate e mantenendo una rete di attenzione rivolta in particolare a chi vive da solo o può avere maggiori difficoltà ad affrontare le giornate più calde.