Riccione, il talentuoso pattinatore Cristiano Barbieri brilla in Portogallo

L'atleta incanta nella gara europea di Matosinhos, conquistando il sesto posto

Il riccionese Cristiano Barbieri, giovane talento del pattinaggio e atleta della Perla Verde Adriatic Skatelab, centra la sesta posizione in Europa, nella gara di Cup of Europe 2025 tenutasi a Matosinhos in Portogallo. "È stato per me un anno molto difficile, ho rimesso i pattini solo 50 giorni fa, ho dovuto ricostruire insieme al mio allenatore due programmi di gara da zero in pochissimo tempo e cercare di rimettermi in forma ho dato il massimo, sono soddisfatto da domani inizierò a preparare il nuovo anno sportivo", le parole di Barbieri ha eguagliato il suo best score di 8 punti fissando l' asticella ad 86,27 rispetto i 78,25 del Campionato d' Italia svoltosi a Giugno. "Cristiano è arrivato da noi un mese e mezzo fa abbiamo cercato di metterlo in condizione di competere, non è stato semplice ma abbiamo raggiunto l' obbiettivo prefissato, ora abbiamo avanti un' anno e cercherò insieme a lui e al mio staff di preparare un piano sportivo che lo porti a conseguire le prossime competizioni preparato e pronto, ringrazio e mi complimento con tutto il mio Team e la dirigenza per tutto quello che fanno per tutti i ragazzi, e anche il comune di Riccione che crede in questo nuovo progetto", il commento di Elia Campagna, guida del Perla Verde Adriatic Skatelab.