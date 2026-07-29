Riccione, il Tar respinge il ricorso cautelare: avanti con la vendita dell'ex colonia Bertazzoni

Il compendio è stato ceduto alla New Eden. La New Milan ha fatto ricorso al Tar

Il Tar Emilia Romagna ha respinto la domanda cautelare di sospensiva avanzata dalla società New Milan Holding Srl, nell’ambito del procedimento relativo alla cessione, alla New Eden Srl, dello storico compendio immobiliare dell’ex colonia Bertazzoni in viale Torino. La pronuncia della seconda sezione del Tribunale ha evidenziato come l’offerta formulata dalla società ricorrente, consistente nella proposta di cessione di futuri immobili da adibire a stabilimento termale per un valore stimato di 3 milioni e 660 mila euro senza alcun corrispettivo economico, fosse sostanzialmente difforme dall’oggetto della procedura di vendita. L’operazione con la società New Eden Srl prevede un prezzo di vendita base di 3 milioni e 150 mila euro nelle condizioni attuali dell’immobile con la salvaguardia della Fondazione Cetacea, al quale si aggiunge un importo integrativo e differito di 1 milione di euro condizionato alla valutazione di specifiche soluzioni di valorizzazione urbanistica. Nel respingere la richiesta di sospensiva, il collegio giudicante ha compensato le spese della fase cautelare tra le parti.

“Il pronunciamento del tribunale amministrativo in questa fase cautelare dimostra la solidità dell’operato del Comune – dichiara la sindaca di Riccione Daniela Angelini –. Superato questo passaggio procedurale, possiamo procedere verso il completamento dell’operazione di cessione dell’ex colonia Bertazzoni, proseguendo con determinazione nella riqualificazione già avviata nella zona sud di Riccione insieme a importanti interventi tra cui il nuovo Lungomare del Sole”.

“Il provvedimento del Tar evidenzia la correttezza delle procedure - dichiara la dirigente dei Servizi Finanziari, dottoressa Cinzia Farinelli - e quindi proseguiremo con l’iter amministrativo già impostato con serenità e con l’impegno di sempre”.



