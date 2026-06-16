Riccione, in biblioteca la presentazione del libro sulla Democrazia Cristiana di Paolo Zaghini

Martedì 23 giugno l’incontro con l’autore e Giorgio Tonelli per ripercorrere la storia della Dc in Romagna tra il 1964 e il 1994

La storia in terra romagnola del partito che ha caratterizzato la vita politica del Paese per 50 anni è protagonista del libro di Paolo Zaghini “La Democrazia Cristiana a Rimini (1964-1994)”, presentato in biblioteca martedì 23 giugno alle 17:30 (viale Lazio, 10). L’incontro, a ingresso libero, sarà un momento di approfondimento storico e di riflessione sul ruolo della partecipazione politica nella costruzione delle comunità locali.

Il libro di Zaghini ripercorre tre decenni di storia politica riminese e romagnola, inserendoli nel più ampio contesto delle grandi vicende dell’Italia del Novecento. Attraverso una ricerca rigorosa e accurata, l’autore riminese mette in luce le figure e le scelte della Democrazia Cristiana che hanno contribuito a definire l’identità politica in Romagna. Attraverso documenti d’archivio, testimonianze, articoli di stampa e materiali inediti, Zaghini ripercorre le principali vicende politiche e amministrative che hanno caratterizzato la presenza della Dc in territorio riminese, seguendo la sua evoluzione dal secondo Dopoguerra alla conclusione della Prima Repubblica.

Durante la presentazione, Zaghini dialogherà con Giorgio Tonelli, già direttore della sede Rai di Bologna, in una conversazione dedicata ai temi della politica, della storia locale e dell’impegno civico.