Riccione in Fiore: 50mila Tulipani Trasformano Villa Lodi Fé

Villa Lodi Fé si trasforma in un giardino di colori

È una fioritura che invade lo sguardo quella che trasformerà il giardino di Villa Lodi Fé dal 28 marzo al 12 aprile. Oltre 50mila tulipani, di più di 30 varietà diverse, sbocceranno in un arcobaleno di colori e profumi capace di ridisegnare il paesaggio del parco, trasformando Riccione in un angolo sospeso tra la Romagna e le suggestioni nordiche d’Olanda.

Passeggiare tra le prode fiorite de “Il Parco dei Tulipani” diventa così un’esperienza sensoriale autentica, avvolta da migliaia di corolle e macchie di colore, in un’atmosfera magica anche per gli appassionati di fotografia. Un evento pensato per cittadini e visitatori di ogni età, dove la bellezza della natura si sposa con la magia delle tradizioni pasquali.

Il parco sarà aperto dal 28 marzo al 12 aprile, dal mercoledì al venerdì dalle 14:30 alle 19:30, mentre il sabato e la domenica accoglierà il pubblico con orario continuato dalle 10 alle 20.

Un paradiso per l'infanzia tra giochi di una volta e dolci sfide

Il parco si trasforma in un regno incantato per i più piccoli, con un programma pensato per accendere la curiosità e il divertimento. Appuntamento imperdibile è la caccia alle uova (per i bambini fino ai 10 anni): un avvincente percorso fatto di indovinelli e prove d’abilità per scovare i tesori golosi nascosti nel verde. All’ombra della villa, un’area speciale ospiterà i giochi di una volta: strutture in legno realizzate artigianalmente che invitano grandi e piccini a misurarsi con logica e coordinazione. È un invito a riscoprire il piacere dell’intrattenimento senza tempo, capace di creare un ponte tra generazioni in un clima di gioiosa e sana competizione. Tra le attrazioni più amate spicca la piscina di mais, una vasca sicura colma di chicchi dove i piccoli potranno nuotare e saltare, oltre alla classica pesca delle paperelle, un gioco intramontabile che regala sorrisi e piccoli premi.

Spettacoli, mercatini e area food

Nelle giornate di sabato e domenica, l’atmosfera si farà ancora più vivace grazie a un programma di intrattenimento che vedrà protagonisti maghi, burattinai, musicanti e artisti di strada con spettacoli itineranti. Mentre le bolle di sapone fluttueranno nell’aria, i bambini potranno divertirsi con il truccabimbi e i palloncini colorati. Il viaggio nella primavera sarà completato da un’area espositiva con mercatini a tema floreale e artigianale, una zona ristoro con food truck pronti a soddisfare ogni gusto e, per i più coraggiosi, la sfida adrenalinica del toro meccanico.

Informazioni e biglietti

L’ingresso al parco ha un costo di 6 euro e include la raccolta di un tulipano da scegliere personalmente nella grande area di raccolta. Per i bambini fino a 10 anni, il biglietto comprende anche la partecipazione alla caccia alle uova, con due uova da trovare all’interno dell’area.