Riccione in mostra a Milano con un maxi murale di 170 metri quadrati

L’opera urbana nel cuore di Porta Nuova celebra la Perla Verde, promuovendo turismo, creatività e lifestyle durante la Milan Design Week

Riccione si racconta oltre i confini cittadini con un’imponente installazione artistica nel cuore di Milano. Nell’area di Porta Nuova, tra il Bosco Verticale e piazza Gae Aulenti, si può già ammirare un maxi murale di 170 metri quadrati, che resterà visibile per tutto il mese di aprile.

L’opera firmata da Outdoora e realizzata nell’ambito di un progetto di socialARTvertising raffigura i colori vibranti di Riccione con le silhouette delle sue iconiche cabine da spiaggia sullo sfondo. Un’immagine evocativa che richiama immediatamente l’identità della Perla verde: accoglienza, stile e dolce vita adriatica. Si tratta della seconda edizione consecutiva di una campagna che Riccione ha scelto di portare in una delle vetrine urbane più prestigiose d’Europa per promuovere la propria offerta turistica attraverso il linguaggio dell’arte urbana.

La presenza del murale coincide con la Milan Design Week (20–26 aprile), uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati alla creatività, un evento capace di attrarre professionisti, creativi, media e visitatori da tutto il mondo, rappresentando un pubblico ideale proprio nel momento dell’anno in cui si pianificano le vacanze estive. Più che una semplice affissione, l’opera dialoga con lo spazio urbano e si trasforma in un set fotografico naturale, capace di generare contenuti e visibilità anche sui social.

“Con questa installazione a Milano portiamo l’energia e l’accoglienza di Riccione nel cuore di una capitale internazionale della creatività – dichiarano la sindaca Daniela Angelini e l’assessore al Turismo ed eventi Mattia Guidi –. Dopo il grande successo degli eventi della Pasqua riccionese, che hanno confermato la forza attrattiva della nostra città anche nei periodi di apertura della stagione, l’iniziativa milanese prosegue nel racconto di una città moderna e dinamica, capace di innovare i propri linguaggi e di rivolgersi a un turismo sempre più esperienziale e di qualità. Grazie all’elevata visibilità del murale, puntiamo a raggiungere oltre 2 milioni di utenti, trasformando Milano in una vetrina privilegiata per promuovere Riccione come destinazione contemporanea e creativa. Nel messaggio del murale, un richiamo specifico è inoltre dedicato al nuovo portale di riccione.it, che completa e rafforza la presenza digitale del brand Riccione. Un lancio che si integra con il debutto del treno Riccione Music City, il convoglio Trenitalia Tper a doppio piano interamente dedicato al segmento musica riccionese. Più in generale l’iniziativa fa parte di una strategia di comunicazione in continua evoluzione, supportata da un piano social dinamico e costantemente aggiornato, capace di valorizzare di coinvolgere il pubblico in modo sempre più innovativo, diversificato e targettizzato”.



