Riccione, in scena il Kawabonga Party xxl: musica e spettacolo in Piazzale Roma

Domani dalle 21.45 ingresso libero e una serata tra dj, corpo di ballo ed effetti speciali nell'ambito di Riccione Music City 2026.

Riccione si prepara a una serata di musica e grande intrattenimento. Domani, martedì 11 agosto, a partire dalle 21.45, Piazzale Roma ospiterà il Kawabonga Party XXL, uno degli appuntamenti della rassegna Riccione Music City 2026, il programma promosso dal Comune di Riccione per accompagnare l'estate con eventi e spettacoli a ingresso libero.

Sarà una serata pensata per coinvolgere il pubblico di tutte le età, con un mix di generi che spazierà dalla pop dance alla dancehall, passando per hip hop, reggaeton, trap ed elettronica. Sul palco si alterneranno DJ e MC, accompagnati da un corpo di ballo e da uno spettacolo costruito per trasformare Piazzale Roma in una grande arena musicale all'aperto. Non mancheranno gli effetti speciali, tra CO2, lanci di coriandoli e gadget distribuiti al pubblico, per un appuntamento che punta a unire musica, energia e intrattenimento. L'ingresso sarà libero e l'evento rientra nel calendario ufficiale di Riccione Music City 2026.