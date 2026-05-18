Riccione in vetta al mondo con la pallavolo delle forze dell’ordine: oro agli Ipa Games 2026

La poliziotta locale Sofia Pompili guida l’Italia al doppio titolo mondiale a Wroclaw e conquista il premio di miglior schiacciatrice del torneo

C’è anche il cuore sportivo di Riccione sul gradino più alto del podio mondiale della pallavolo delle forze dell’ordine. La Nazionale italiana Pallavolo Polizie d’Italia ha conquistato una storica doppia medaglia d’oro agli Ipa Games 2026, disputati a Wroclaw, in Polonia, dal 10 al 15 maggio. Tra le protagoniste assolute della vittoria azzurra spicca Sofia Pompili, agente scelto della Polizia locale di Riccione e capitana della formazione femminile.

La schiacciatrice, originaria di San Mauro Pascoli e in servizio nel Corpo di polizia locale riccionese dal 2020, ha trascinato la squadra italiana fino al titolo internazionale, conquistando anche il prestigioso riconoscimento individuale di miglior schiacciatrice del torneo. Cresciuta nel settore giovanile della Dinamo Pallavolo Bellaria-Igea Marina dove ha anche militato nella selezione Bvolley fino al 2019, Sofia ha giocato poi a Longiano, a San Mauro in Serie C, a Rimini in Serie D, per poi rientrare a Bellaria. In questa stagione appena conclusa, è stata inserita nel roster della prima squadra, con la quale ha coronato un sogno: la vittoria del campionato di Serie C e la conseguente promozione in B2.



L’edizione 2026 degli Ipa Games, manifestazione organizzata dall’International police association e riservata ai corpi di polizia di tutto il mondo, ha segnato una pagina storica per l’Italia. Sia la Nazionale femminile sia quella maschile hanno dominato la competizione, superando prima i gironi eliminatori e poi le fasi finali contro rappresentative di alto livello provenienti da Germania, Slovenia, Grecia, Moldavia, Romania, Polonia, Cipro e Bulgaria. Un successo costruito grazie a talento, disciplina e spirito di squadra, valori che accomunano gli atleti appartenenti ai diversi corpi delle forze dell’ordine italiane: Polizia Locale, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza.

Oltre alle medaglie d’oro di squadra, le Nazionali italiane hanno raccolto anche quattro premi individuali su sei nelle rispettive categorie, confermando l’altissimo livello tecnico espresso durante tutta la manifestazione. Tra i riconoscimenti assegnati figurano quelli di miglior atleta, miglior alzatore, miglior libero, miglior centrale e miglior schiacciatore, sia in campo maschile sia femminile.



