Riccione, in vista dell'estate al via l'intervento anti erosione al porto canale

Durante la stagione balneare eventuali interventi di dragaggio saranno effettuati solo in caso di necessità non rinviabile

I lavori di dragaggio dell’imboccatura del porto canale di Riccione sono in corso e dureranno fino all’inizio della stagione balneare. "L’intervento rientra nel piano annuale dei lavori necessari volti a garantire la sicurezza della navigazione e contrastare l’accumulo naturale di sedimenti sabbiosi causato dalle correnti marine", evidenzia l'amministrazione comunale.

L’area interessata dai lavori si trova infatti nel punto di accesso al porto canale, dove nel corso dell’anno si depositano continuamente sabbie che possono ridurre la profondità dei fondali e rendere più difficoltoso il transito delle imbarcazioni. Per questo motivo le operazioni di dragaggio vengono effettuate durante tutto l’anno, mentre nel periodo estivo sono previste solo in caso di effettiva necessità.

L’intervento in corso prevede il prelievo del materiale sabbioso tramite una draga aspirante refluente collegata a una linea di tubazioni che consente di trasportare direttamente la sabbia sulla spiaggia. Il materiale viene infatti utilizzato per il ripascimento dell’arenile a nord del porto canale, un tratto di costa particolarmente soggetto a fenomeni di erosione durante la stagione invernale, ripristinando così il naturale profilo del litorale compromesso dalle mareggiate.

In questa prima fase, che proseguirà indicativamente fino alla fine di aprile – cioè fino all’avvio degli allestimenti balneari – la sabbia verrà depositata lungo il tratto di spiaggia compreso tra gli stabilimenti balneari numeri 93 e 100. Nel punto finale di refluimento il materiale potrà essere temporaneamente accumulato nelle aree più erose e successivamente distribuito lungo la spiaggia prima dell’inizio della stagione turistica.

Nel mese di maggio, fino all’avvio ufficiale della stagione balneare, le operazioni continueranno con una modalità diversa. La sabbia dragata verrà immersa direttamente in mare aperto per contribuire al ripascimento della spiaggia sommersa, a una distanza compresa tra i 150 e i 300 metri dalla riva. L’intervento interesserà il tratto di litorale nord tra il porto canale e piazzale Azzarita, indicativamente tra gli stabilimenti balneari numeri 92 e 110.

Durante la stagione balneare, invece, eventuali interventi di dragaggio saranno effettuati solo in caso di necessità non rinviabile per garantire il passaggio in sicurezza delle imbarcazioni. In questi casi la sabbia prelevata verrà trasportata e scaricata nell’area autorizzata denominata “Rica”, situata a circa sei miglia dalla costa. Conclusa la stagione estiva, i lavori riprenderanno con il convogliamento del materiale sabbioso sia sulla spiaggia emersa sia su quella sommersa, proseguendo l’attività di manutenzione del porto e di tutela del litorale.