Riccione: inaugura la mostra “Kairos. Il tempo cruciale” di Andrea Chiesi a Villa Franceschi

Un viaggio tra paesaggi sospesi e riflessioni sul tempo, l’architettura e la natura contemporanea, fino al 17 maggio

Dopo l’inaugurazione di ieri della mostra dedicata a Bruno Barbey – a Villa Mussolini fino al 27 settembre – oggi pomeriggio, sabato 4 aprile, Riccione inaugura un secondo importante progetto artistico: la personale di Andrea Chiesi, artista modenese tra le voci più significative dell’arte contemporanea. La mostra dal titolo “Kairos. Il tempo cruciale” è ospitata a Villa Franceschi (viale Gorizia, 2) e sarà visitabile a ingresso libero fino al 17 maggio. Al vernissage della mostra interverranno Sandra Villa, vicesindaca e assessora alla Cultura del Comune di Riccione, e Andrea Chiesi.



Il paesaggio contemporaneo tra archeologia industriale, natura e atmosfere sospese

Le opere di Chiesi prendono forma nel concetto di Kairos, che indica infatti il tempo opportuno, interiore, che segna il momento della svolta, della rivelazione e di una profonda consapevolezza. Ne emergono opere dalle atmosfere sospese e visioni interiori in cui il tempo sembra fermarsi: luoghi reinterpretati in scenari silenziosi ed enigmatici dove lo spazio diventa una dimensione contemplativa e interiore.

L’esposizione riunisce una selezione di opere recenti, e in larga parte inedite, realizzate con la tecnica del disegno pittorico a inchiostro di china su carta Rosaspina, appartenenti al ciclo Naturae vincit, dove Chiesi indaga e si interroga sul rapporto tra natura, architettura e tempo. Le opere in esposizione suggeriscono una riflessione sul paesaggio contemporaneo, sull’archeologia industriale e sul ritorno della natura negli spazi costruiti, tra atmosfere sospese e visioni interiori in cui il tempo sembra fermarsi.



Il percorso espositivo comprende anche una sala dedicata ad alcune opere di grandi dimensioni, oli su tela di lino appartenenti a una fase precedente della produzione. Il confronto tra i lavori evidenzia l’evoluzione della ricerca e mette in dialogo le principali tecniche esplorate in momenti diversi del percorso artistico di Chiesi. Dipinti e disegni in cui gli spazi si manifestano come visioni interiori, tra apparizioni silenziose ed enigmatiche.



Nell’esposizione ritroviamo inoltre alcuni lavori precedenti di Chiesi, vicini al ciclo interpretativo delle cosiddette “archeologie industriali” con opere di ampie dimensioni, dalla minuziosa tecnica dell’olio su tela, che ha segnato la precedente ricerca dell’artista, da cui emerge intatta l’essenza centrale della sua poetica, riproposta oggi con la tecnica dell’inchiostro di china su carta.



Tra le opere in esposizione spicca un’opera musiva che si inserisce nel racconto della mostra come espressione significativa di partecipazione e dialogo. Si tratta del mosaico Karma 34 (2019), realizzato dagli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna in occasione di un workshop con l’artista.

La mostra è promossa e realizzata dal Comune di Riccione a cura di Sara Andruccioli e Paolo Trioschi. L’esposizione, a ingresso libero, sarà visitabile nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13; venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. L’inaugurazione della mostra è prevista sabato 4 aprile alle 18.