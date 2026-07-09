Riccione, “Insieme sul Mare”: venti famiglie speciali in barca per una giornata di inclusione e serenità

L’iniziativa dell’associazione Dade e il Delfino Magico coinvolge la marineria locale per regalare a bambini con disabilità e alle loro famiglie un’esperienza in mare sicura e senza barriere

Sarà un sabato all’insegna del mare, dell’inclusione e del sorriso, quello organizzato sabato 11 luglio dall’associazione Dade e il Delfino Magico ODV in sinergia con l'A.S.D. Martin Pescatore e l'associazione Amici del Porto “Buon Vicinato” Riccione. L'iniziativa, intitolata “Insieme sul Mare – Un’esperienza speciale per famiglie speciali”, nasce come un’uscita in barca da diporto pensata per regalare una mattinata di relax, condivisione e libertà al largo. Le acque di Riccione faranno infatti da cornice a un evento che ha l’obiettivo di far trascorrere a venti famiglie con bambini e bambine con disabilità una giornata di assoluta serenità e spensieratezza, dando loro la possibilità di godersi il giro in mare e fare il bagno in maniera totalmente protetta. Grazie alla straordinaria generosità e alla pronta risposta della marineria locale, sono state coinvolte ben 20 imbarcazioni di Riccione.

L'uscita in mare, con partenza alle 9:30 al porto di Riccione, avrà una durata di circa due ore, durante le quali i bambini e le bambine, insieme ai loro genitori, potranno vivere l'emozione della navigazione e un rigenerante bagno al largo, vissuto in totale sicurezza e con la massima protezione. Ciascuna imbarcazione sarà infatti dotata di tutte le attrezzature necessarie, compresi i giubbottini di salvataggio. L'evento è ufficialmente autorizzato dalla Capitaneria di Porto di Rimini e vedrà il supporto in acqua di un gommone specializzato della Croce Rossa Italiana, con personale pronto a supportare le famiglie in ogni momento.

A sottolineare l'importanza dell'evento è l'assessora alla Famiglia Marina Zoffoli, che ha dichiarato: “Questa splendida giornata rappresenta l'essenza stessa di una comunità aperta, inclusiva e attenta ai bisogni di tutti. Come amministrazione siamo orgogliosi di patrocinare un'iniziativa che non solo regala momenti di pura spensieratezza e felicità a queste venti famiglie, ma accende anche un faro fondamentale sui temi della disabilità e dell'inclusione sociale. Vedere una rete così compatta tra istituzioni, associazioni, marineria locale e forze dell'ordine è la dimostrazione che, quando uniamo le forze, Riccione sa accogliere con il cuore e superare ogni barriera”.

Il rientro in porto è previsto per le ore undici e trenta ma l’esperienza di condivisione continuerà sulla terraferma con un momento di convivialità. Ad attendere le famiglie, i diportisti e i volontari presso la propria sede ci sarà l'associazione A.S.D. Martin Pescatore, che offrirà a tutti i partecipanti un rinfresco per concludere insieme una splendida mattinata e condividere sorrisi e belle emozioni.

Chi sono "Dade" e Simone Tura

Dietro questa iniziativa c'è la storia straordinaria di Davide Tura, detto ‘Dade’, un bambino riccionese di sette anni affetto da una rarissima mutazione genetica, unico caso in Italia, e di suo papà Simone Tura. Simone e la sua famiglia sono diventati simbolo di amore e determinazione quando, nell'estate del 2025, hanno percorso mille chilometri in cargo bike da Riccione alla Puglia per dare voce alle ‘famiglie invisibili’ delle malattie rare. Quell'impresa, intitolata ‘Dade alla ricerca del Delfino Magico’, si è oggi trasformata in un'associazione attiva a supporto delle tante famiglie che affrontano le same sfide quotidiane.



