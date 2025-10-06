Riccione, interruzione della corrente per lavori di e-Distribuzione

Dalle 14 alle 17 di giovedì 9 ottobre utenze in bassa tensione interessate in viale Empoli

L’amministrazione comunale di Riccione informa la cittadinanza che giovedì 9 ottobre 2025 è prevista un'interruzione programmata dell'energia elettrica a causa di lavori inderogabili sugli impianti da parte di e-Distribuzione.

L'intervento è programmato nel pomeriggio, precisamente dalle ore 14:00 alle ore 17:00, e riguarderà esclusivamente i clienti alimentati in bassa tensione. Le utenze interessate si trovano in viale Empoli, e l’interruzione coinvolgerà i civici 31d e 31e.

Raccomandazioni importanti e contatti utili

Durante l'esecuzione dei lavori, e-Distribuzione raccomanda alla cittadinanza di non commettere imprudenze e di non utilizzare gli ascensori. Si ricorda infatti che l'erogazione dell'energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata in ogni momento. Per segnalare un guasto, i cittadini possono rivolgersi al Numero Verde 803.500.

Per informazioni sui lavori programmati o sulle interruzioni del servizio, è possibile consultare il sito di e-Distribuzione oppure inviare un sms al numero 320.2041500 riportando il codice Pod presente in bolletta. È inoltre disponibile l'app gratuita per Smartphone di e-Distribuzione. L’amministrazione comunale si scusa per il disservizio.