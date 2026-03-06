Riccione, interruzione programmata dell’elettricità martedì 10 marzo

Lavori sugli impianti e-Distribuzione interesseranno viale Lombardia, viale Bergamo e viale Veneto dalle 13:30 alle 18:00

L’amministrazione comunale di Riccione informa la cittadinanza che martedì 10 marzo è prevista un’interruzione programmata dell’energia elettrica a causa di lavori sugli impianti da parte di e-Distribuzione.

L’intervento è programmato per il pomeriggio, precisamente dalle 13:30 alle ore 18:00, e riguarderà esclusivamente i clienti alimentati in bassa tensione. Le utenze interessate si trovano in viale Lombardia al civico 17, da 25 a 27, da 33 a 37, 5x, 17a, 17b, 17x, 23x, 25x, 29x, 37a, 37b, 37c, da 10 a 12, da 20 a 26, da 30 a 32, da 40 a 42, 46, 2a, 2b, 2c, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 8gx, 8hx, 10ax, 10bx, 10c, 10d, 10e, 10x, 12ax, 12x, 20a, 22a, 26a. In viale Bergamo l’interruzione coinvolgerà i civici dal 3 al 7, 1a, 1x, 2, dal 10 al 12 e il 2a. Infine in viale Veneto sarà interessato il civico 36.

Raccomandazioni importanti e contatti utili

Durante l’esecuzione dei lavori, e-Distribuzione raccomanda alla cittadinanza di non commettere imprudenze e di non utilizzare gli ascensori. Si ricorda infatti che l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata in ogni momento. Per segnalare un guasto, i cittadini possono rivolgersi al Numero Verde 803.500.

Per informazioni sui lavori programmati o sulle interruzioni del servizio, è possibile consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un Sms al numero 320.2041500 riportando il codice POD presente in bolletta. È inoltre disponibile l’app gratuita per smartphone di e-Distribuzione.



