Riccione Kids Family Festival 2026, grande successo per tre giorni di eventi in piazzale Ceccarini

Conclusa la manifestazione dedicata a famiglie e bambini

Si è conclusa sabato 20 giugno con una straordinaria partecipazione di pubblico l’edizione 2026 del Riccione Kids Family Festival, la rassegna dedicata a bambini, famiglie ed educatori promossa dal Comune di Riccione e prodotta da Ea Comunicazione Eventi all’interno della Notte Rosa. Per tre serate piazzale Ceccarini si è trasformato in un grande spazio di incontro, crescita e divertimento, confermando il successo di una manifestazione capace di unire intrattenimento e contenuti educativi.

Appuntamento clou della serata finale, l’incontro con lo psicologo e psicoterapeuta Osvaldo Poli che ha offerto al pubblico un’importante occasione di approfondimento sul tema “Padre e madre: le differenze dello stile educativo”, affrontando il ruolo delle figure genitoriali nel percorso di crescita dei figli.

A seguire, piazzale Ceccarini si è acceso con l’energia travolgente del K-Pop Mania Show, richiamando numerosi giovani e famiglie. La spettacolare Balcony Fan Appearance del cast, la sfilata verso il palco e lo show “Greatest Kpop Hits e Demon Hunters”, ispirato ai più celebri gruppi della scena internazionale come BTS, Blackpink e Twice, hanno regalato un finale coinvolgente e ricco di entusiasmo, concluso dall’atteso Meet & Greet.

La manifestazione si era aperta giovedì 18 giugno con il coinvolgente intervento del divulgatore scientifico Vincenzo Schettini e con gli appuntamenti dedicati all’educazione ambientale curati da Tomas Pirani e Mario Colombo per proseguire venerdì 19 giugno con i contributi del medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva Alberto Pellai e del formatore Michele Liuzzi, affiancati dal coinvolgente spettacolo del Geronimo Stilton Show.

Per tutta la durata della manifestazione, laboratori creativi, attività ludiche, spettacoli, balli, stand e la presenza dei personaggi più amati dai bambini hanno contribuito a creare un’atmosfera di festa e partecipazione, trasformando il centro di Riccione in un punto di riferimento per le famiglie.



