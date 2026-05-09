Riccione Kids Family Festival 2026, tre giorni di eventi tra spettacolo, cultura e intrattenimento per famiglie

Dal 18 al 20 giugno la Perla Verde ospita la terza edizione del festival

Dal 18 al 20 giugno, la Perla verde torna a essere il cuore pulsante della terza edizione di Riccione Kids Family Festival, il format che si rivolge a uno dei segmenti più cari della proposta turistica della città: quello delle famiglie, dei bambini e dei ragazzi. L’evento, ideato e prodotto dall’agenzia Ea Comunicazione Eventi e promosso dal Comune di Riccione, conferma infatti la centralità del progetto Riccione Family City nel panorama turistico nazionale anche all’interno della cornice della Notte Rosa.

L’edizione 2026 si preannuncia già un appuntamento attesissimo grazie al successo e all’entusiasmo delle scorse edizione e dell’anteprima pasquale che ha visto una grande folla di genitori e bambini invadere il centro di Riccione per il live show di Cristina D’Avena e la magia del musical “Crazy Farm Show”.

Riccione Family City segna quest’anno un ulteriore salto di qualità grazie a una prestigiosa partnership strategica con Warner Bros. Discovery, che garantisce alla kermesse e alla città una risonanza mediatica senza precedenti.

Attraverso una massiccia campagna su Cartoon Network, la rete di canali televisivi digitali creata dalla Turner Broadcasting del gruppo Warner Bros. Discovery, Riccione entrerà quotidianamente nelle case di milioni di famiglie italiane grazie a una campagna promozionale che prevede 735 sport televisivi. Il lancio della campagna è previsto per la prossima settimana e continuerà fino al termine del Festival.

Un ruolo importante sarà affidato anche alla collaborazione con La Stampa e il portale La Zampa: l’autorevole hub del Gruppo Gedi curerà talk live d’eccezione e iniziative speciali, trasformando piazzale Ceccarini in un centro di educazione ambientale dove i ragazzi potranno scoprire, guidati da esperti e attraverso linguaggi interattivi, la bellezza, la cura e il rispetto per il mondo animale.

L’edizione 2026 del Festival

Piazzale Ceccarini si trasformerà in un villaggio permanente che animerà le giornate con laboratori creativi interattivi, postazioni di make-up tematico e angoli dedicati al gioco guidato curati dai principali brand player del mondo kids. Il palinsesto è un mosaico di eccellenze: si parte con la divulgazione scientifica “pop” di Vincenzo Schettini, il professore che ha reso virale la fisica, per proseguire con i momenti di riflessione pedagogica rivolti a genitori ed educatori, condotti da massimi esperti come Alberto Pellai, Michele Liuzzi e Osvaldo Poli. Non mancheranno momenti di spettacolo con la parata dei costume characters più iconici della tv — da Gumball e Darwin a Geronimo Stilton, dai Puffi ai protagonisti di Miraculous — fino al gran finale dedicato alla K-pop mania. Uno show travolgente di musica e coreografie che intercetta i nuovi trend globali dei giovanissimi, ribadendo il primato di Riccione nel saper dialogare con i linguaggi della contemporaneità.

Il programma completo

Tutti gli appuntamenti si terranno in piazzale Ceccarini con ingresso libero e gratuito.

18 giugno (ore 21:00) – Vincenzo Schettini: con il suo celebre progetto "La Fisica che ci piace", Schettini renderà la scienza uno spettacolo coinvolgente, dimostrando come le leggi della natura possano essere divertenti e motivo di riflessione.

19 giugno (dalle ore 20:30) – Alberto Pellai e Michele Liuzzi: Una serata dedicata ai temi più sensibili per le famiglie: socialità, scuola, comportamento adolescenziale e l'utilizzo della tecnologia. Un racconto con un linguaggio semplice per affrontare le sfide del mondo virtuale.

20 giugno– Chiusura in due atti: ore 21:00 – Osvaldo Poli: Il noto psicologo e psicoterapeuta offrirà un momento prezioso di riflessione per genitori ed educatori, affrontando i temi della crescita con la sensibilità e l'ironia che lo contraddistinguono. Ore 22:00 – K-pop mania: Gran finale con l'energia del fenomeno record di streaming. Uno show travolgente con 7 strepitosi cantanti e ballerini, coreografie potenti e hit mondiali (Bts, Blackpink, Twice, Demon Hunters, Saja Boys). Un’esperienza immersiva tra visual iconici e "idol vibe".

Area Village e Character: Per tutta la durata del festival, area gioco, make-up e laboratori creativi. Confermata la parata dei costume characters: Gumball e Darwin, Geronimo Stilton, I Puffi, 44 Gatti, Crybabies, Ladybug e Chat Noir.





