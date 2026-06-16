Riccione Kids Family Festival, tre giorni tra educazione, spettacolo e famiglia

Dal 18 al 20 giugno talk con Pellai, Liuzzi e Poli su adolescenza e genitorialità

Adolescenza, genitorialità e nuove tecnologie saranno al centro degli incontri che il Riccione Kids Family Festival dedica a famiglie ed educatori. Dal 18 al 20 giugno, accanto a spettacoli, laboratori e attività per bambini, la manifestazione ospiterà i talk con Alberto Pellai, Michele Liuzzi e Osvaldo Poli, protagonisti di un percorso di approfondimento sui temi della crescita e delle relazioni familiari.

La manifestazione, promossa dal Comune di Riccione nell’ambito del progetto Riccione Family City e prodotta da Ea Comunicazione Eventi, sarà un punto di riferimento per le famiglie grazie a un programma di intrattenimento, divulgazione e momenti di approfondimento dedicati al mondo dell’educazione.

Pensati per genitori, educatori e ragazzi, gli incontri affronteranno con un linguaggio chiaro e accessibile temi centrali come il rapporto con la tecnologia, la crescita emotiva degli adolescenti, la scuola, la socialità e le dinamiche familiari. L’obiettivo è creare occasioni di confronto e dialogo in un contesto accogliente e informale, favorendo la condivisione di esperienze e buone pratiche educative.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 19 giugno alle ore 20:30. Sul palco di piazzale Ceccarini saliranno il medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva Alberto Pellai e l’educatore e divulgatore Michele Liuzzi, protagonisti di un incontro dedicato al rapporto tra giovani e mondo digitale.

Al centro del confronto ci saranno l’uso consapevole della tecnologia, l’impatto dei social network, le relazioni tra pari, il contesto scolastico e le trasformazioni che caratterizzano l’adolescenza contemporanea.

Il percorso dedicato alla pedagogia proseguirà e si concluderà sabato 20 giugno alle ore 21 con l’intervento dello psicologo e psicoterapeuta Osvaldo Poli, da anni tra le voci più autorevoli nel panorama educativo italiano. Con il suo stile diretto, empatico e ricco di ironia, Poli accompagnerà il pubblico in una riflessione sulle sfide della genitorialità e sul delicato equilibrio tra autorevolezza, affettività e crescita personale.

Tre giorni di esperienze, spettacolo e divulgazione

Accanto ai momenti di approfondimento, il Riccione Kids Family Festival proporrà un ricco calendario di attività per tutte le età.

L’apertura della manifestazione è affidata a Vincenzo Schettini, che giovedì 18 giugno alle ore 21 porterà sul palco di piazzale Ceccarini il format di divulgazione scientifica “La fisica che ci piace”, un viaggio coinvolgente tra esperimenti, curiosità e leggi della natura pensato per avvicinare grandi e piccoli al mondo della scienza.

Per tutta la durata del festival, piazzale Ceccarini si trasformerà in un grande Village dedicato alle famiglie, con laboratori creativi, attività interattive, aree di gioco guidato e postazioni di make-up tematico. Ad animare il centro cittadino saranno inoltre le parate dei personaggi più amati dai bambini, tra cui Gumball e Darwin, Geronimo Stilton, i Puffi, 44 Gatti, Cry Babies, Ladybug e Chat Noir.

Spazio anche all’educazione ambientale e al rispetto degli animali grazie alle iniziative realizzate in collaborazione con La Stampa e il portale La Zampa.

A chiudere la manifestazione sarà, sabato 20 giugno alle ore 22, lo spettacolo K-pop Mania, un’esplosione di musica, danza e coreografie dedicata al fenomeno musicale che ha conquistato milioni di giovani in tutto il mondo, con le hit dei gruppi simbolo del genere come BTS, Blackpink e Twice.

Il Riccione Kids Family Festival beneficia inoltre di una visibilità nazionale grazie alla partnership con Warner Bros. Discovery.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito.



