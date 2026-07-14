Riccione, la "Balera Verdemare" porta il liscio e la tradizione nei quartieri della città

Fino al 24 agosto sette serate itineranti

Molto più di serate estive per ballare e ascoltare musica: Balera Verdemare, il progetto dell’amministrazione comunale che unisce la tradizione, il folklore romagnolo e il divertimento per tutti, si fa occasione importante per la comunità per stare insieme e vivere il territorio come luogo di incontro e socialità.

Il tour di Balera Verdemare, che quest’anno è diventato itinerante toccando i quartieri della città, è cominciato il 6 luglio e proseguirà ogni lunedì sera (dalle 20:30) fino al 24 agosto. Ogni tappa porterà sulle piazze cittadine musicisti, cantanti, ballerini e orchestre, in una festa di note e colori, tra liscio, balli di gruppo e melodie che appartengono alla memoria collettiva.

Le prime due tappe del viaggio musicale hanno visto protagonista il quartiere Fontanelle dove, il 6 luglio, la rassegna è stata inaugurata da “Claudio Cavalli Band” che ha conquistato il pubblico grazie a un repertorio che spazia dal liscio ai balli di gruppo, dalla cumbia alla musica leggera italiana, per uno spettacolo pensato per far danzare ogni generazione.

Ieri sera, lunedì 13 luglio, a salire sul palco di piazza Fontanelle, in viale Sicilia, è stato il duo “Anna e Stefano”, la coppia artistica e nella vita che è punto di riferimento della musica romagnola da oltre quarant’anni. Il travolgente duo ha portato tutta l’energia del folklore romagnolo spaziando con disinvoltura anche tra vari generi musicali. L’assessora ai Servizi alla persona del Comune di Riccione, Marina Zoffoli, ha portato i saluti dell’amministrazione al numeroso pubblico intervenuto.

Le prossime tappe delle serate danzanti

Il viaggio nel folklore romagnolo proseguirà nel quartiere San Lorenzo il 20 luglio. Nel piazzale omonimo di fronte alla chiesa, i riflettori si accenderanno su “Giancarlo tutti in ballo” per una serata all’insegna del ritmo e del divertimento con i migliori brani della tradizione e i ballabili più amati dal pubblico.

Si resta sempre a San Lorenzo il lunedì successivo, 27 luglio, con “Massimo e Diana”, pronti a far ballare tutti con le melodie della tradizione e i grandi classici italiani.





La carovana musicale arriverà in agosto nel quartiere Spontricciolo (Parco Fogliano Marina, viale Saluzzo) con la “Bruno e Doria Band”, in programma il 3 agosto: un sodalizio capace di emozionare e coinvolgere, unendo tradizione e grandissima qualità esecutiva.

Il secondo appuntamento a Spontricciolo vedrà sul palco il “Fuoriorario Duo”, formato da Joan e Marco che porteranno il loro vasto repertorio: dai grandi classici evergreen al liscio tradizionale, fino a cumbia, bachata, foxtrot e boogie woogie.

Per il penultimo appuntamento dell’estate, la “Claudio Cavalli Band” tornerà sul palco, il 17 agosto, in piazzale San Martino nel quartiere Abissinia, per riproporre il suo applaudito viaggio musicale e far ballare la piazza a ritmo di liscio e hit pop rivisitate.

Il gran finale della rassegna itinerante si terrà il 24 agosto in piazzale Aldo Moro. Saranno nuovamente “Anna e Stefano” a firmare la chiusura della Balera Verdemare 2026, salutando il pubblico con la loro inconfondibile energia e la passione autentica per il folklore romagnolo.



