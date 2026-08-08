Riccione, la fontana del Faro si accende con luci e musica

La nuova vasca a sfioro di viale Ceccarini sarà arricchita da giochi d'acqua, luci, suoni ed effetti digitali per animare il centro

La nuova fontana di piazzetta del Faro, nel cuore di viale Ceccarini, si prepara a diventare uno degli elementi più scenografici del centro di Riccione. L'Amministrazione comunale ha approvato le linee di indirizzo per arricchire la vasca a sfioro con giochi d'acqua, luci, musica ed effetti digitali, trasformandola in una vera e propria installazione di acqua danzante.

L'intervento rientra nel progetto di riqualificazione di viale Ceccarini e dei viali commerciali del centro e punta a rendere la piazzetta non soltanto uno spazio di passaggio, ma un nuovo punto di incontro e socialità. L'idea è quella di utilizzare l'acqua come elemento dinamico e spettacolare, combinandola con illuminazione e musica per creare momenti di intrattenimento rivolti a cittadini e visitatori. I nuovi sistemi tecnologici consentiranno infatti di realizzare spettacoli nei quali getti d'acqua, effetti luminosi, suoni e immagini digitali saranno sincronizzati, dando vita a un'esperienza immersiva nel cuore del centro cittadino.

"Con questo intervento vogliamo fare in modo che piazzetta del Faro non sia semplicemente uno spazio da attraversare, ma un vero e proprio luogo emozionale capace di accogliere ed emozionare chi vive e frequenta la nostra città", spiega l'assessore alla Rigenerazione urbana Christian Andruccioli. L'operazione si inserisce nella più ampia strategia di rigenerazione urbana portata avanti dall'Amministrazione, con attenzione alla sostenibilità, all'accessibilità e alla valorizzazione del commercio e degli spazi pubblici. L'obiettivo è rafforzare l'identità di viale Ceccarini e rendere il centro di Riccione sempre più attrattivo anche attraverso esperienze capaci di unire tecnologia, intrattenimento e qualità urbana. "La combinazione tra acqua, luci e suoni si inserisce perfettamente nel disegno complessivo di riqualificazione di viale Ceccarini", aggiunge Andruccioli, sottolineando il ruolo dell'intervento nella valorizzazione del "salotto cittadino".

Il costo previsto per la realizzazione dei giochi di luce e suono è di circa 50mila euro. La spesa sarà interamente coperta dalle risorse già stanziate per i lavori della piazza, senza quindi la necessità di ulteriori finanziamenti.