Riccione, la musica si impara giocando: al via un corso per bambini

Sabato l’open day al Centro di buon vicinato di viale Ortona. Dal 16 ottobre nove incontri tra ritmo, voce, ascolto e creatività

La musica, prima ancora di essere studiata, può essere scoperta attraverso il gioco. È questa l’idea alla base del nuovo corso di propedeutica musicale per bambini e bambine che sarà presentato sabato 10 ottobre a Riccione, con un open day dalle 16 al Centro di buon vicinato di viale Ortona 14/A. Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’associazione Brutta Scimmia Aps, legata anche al podcast "Radio Brutta Scimmia", la Scuola di musica del Corpo bandistico di Mondaino e la Myo, Mondaino Youth Orchestra. L’obiettivo è avvicinare i più piccoli al mondo dei suoni attraverso un’esperienza pratica, fatta di movimento, voce, ascolto, esplorazione e musica d’insieme.

Durante l’open day i bambini potranno cimentarsi con giochi musicali e body percussion, costruire semplici strumenti con materiali creativi, ascoltare e riconoscere gli strumenti e partecipare a esperienze di musica d’insieme. Non una lezione tradizionale, dunque, ma un primo contatto con la musica costruito attraverso il fare e lo stare insieme. A guidare il percorso saranno Agnese Uguccioni e Giulia Tasini, docenti con una formazione musicale affiancata da competenze pedagogiche e motorie rivolte all’infanzia. Uguccioni è diplomata in flauto al Conservatorio "G. Rossini" di Pesaro, mentre Tasini è laureata in oboe e specializzanda in Didattica della musica al Conservatorio di Pesaro. Entrambe hanno maturato esperienze nell'insegnamento e nella musica d'insieme. Il corso vero e proprio partirà venerdì 16 ottobre e sarà articolato in nove incontri da 45 minuti ciascuno.