Riccione: la Pasqua entra nel vivo, con Cristina D'Avena, mostre e tanti colori

Fino al 12 aprile, le splendide aiuole fiorite de “Il Parco dei Tulipani” renderanno magico e speciale il giardino di Villa Lodi Fè

La Pasqua porta il sole a Riccione, rendendo ancora più speciale lo spettacolo dei tulipani dalle mille cromie nel giardino di Villa Lodi Fè. Già da questa mattina (sabato 4 aprile), il porto si è trasformato in un racconto a cielo aperto di artigianato contemporaneo, che fa eco all’officina creativa di Wanderlust nel parco di Villa Mussolini, a pochi passi di distanza, tra musica e spettacoli itineranti. Grande attesa per Cristina D’Avena che arriva in città oggi pomeriggio, sabato 4 aprile, per regalare uno show travolgente, mentre le mostre dedicate ai celebri fotografi Bruno Barbey, maestro del reportage internazionale, e Andrea Chiesi, noto per le sue visioni contemporanee e innovative, apriranno le porte agli appassionati di arte. Il lungo ponte pasquale prosegue con il divertimento per le famiglie al “Crazy Farm Show” e con il sound d’avanguardia per i più giovani, trasformando la Pasqua a Riccione in una cartolina da vivere e ricordare.

Il Parco dei Tulipani di Riccione

Fino al 12 aprile, le splendide aiuole fiorite de “Il Parco dei Tulipani” renderanno magico e speciale il giardino di Villa Lodi Fè. Un paradiso floreale per famiglie, bambini, amanti della natura e della fotografia, con oltre 50mila fiori di più di 30 varietà diverse.

Il weekend si apre con un ricco programma di intrattenimento: dalla tradizionale caccia alle uova all’interno del parco, tra sfide e indovinelli, alla riscoperta dei giochi artigianali in legno di una volta, capaci di unire le generazioni in sfide di logica e coordinazione. E poi anche spettacoli itineranti con maghi, burattinai, musicanti, truccabimbi e artisti di strada. Tra le attrazioni più curiose spiccano la piscina colma di chicchi di mais e la classica pesca delle paperelle. Il percorso tra i colori della primavera è completato da un’area espositiva con mercatini a tema, da una zona ristoro con food truck e da proposte gastronomiche per tutti i gusti.

“Il Parco dei tulipani” resterà aperto fino al 12 aprile, dal mercoledì al venerdì dalle 14:30 alle 19:30, mentre il sabato, la domenica e il lunedì di Pasquetta accoglierà il pubblico con orario continuato dalle 10 alle 20. L’ingresso ha un costo di 6 euro e include la raccolta di un tulipano da scegliere personalmente nella grande area di raccolta; per i bambini fino a 10 anni, il biglietto comprende anche la partecipazione alla caccia alle uova.