Riccione, la San Carlo Acutis lancia la sua felpa ufficiale: il ricavato alla scuola

Il progetto nasce con il brand locale Rivoluzione Romantica, fondato anche da un ex alunno

La Scuola San Carlo Acutis di Riccione ha la sua felpa ufficiale, nata con l’obiettivo di rappresentare l’identità della scuola e il legame che continua a unire le persone anche dopo la fine del percorso scolastico. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Rivoluzione Romantica, giovane brand del territorio tra i cui fondatori c’è Edoardo, oggi designer e imprenditore, che proprio alla San Carlo Acutis ha frequentato le scuole elementari.

La grafica della felpa si ispira ai disegni dei bambini e, in particolare, all’immagine dell’albero, scelto come simbolo di crescita, radici e futuro. Da qui nasce anche la frase che accompagna il progetto, “È un posto che non si lascerà mai”, per raccontare come alcuni luoghi continuino a far parte della propria storia anche quando si cresce e si intraprendono nuove strade.

L’iniziativa è stata accolta con favore dall’Associazione dei Genitori della scuola. Il presidente Paolo Lombardi sottolinea il valore di una collaborazione che unisce il presente dell’istituto ai ricordi di chi lo ha frequentato da bambino. La felpa vuole essere quindi non soltanto un segno di appartenenza, ma anche un modo concreto per sostenere la scuola: l’intero ricavato della vendita sarà infatti destinato alla San Carlo Acutis, per contribuire alle sue attività e ai suoi progetti.

Le felpe sono disponibili in due modelli e possono essere prenotate attraverso un apposito modulo online. L’invito a partecipare è rivolto ad alunni, famiglie, ex studenti, nonni e a tutti coloro che conservano un legame con la scuola.