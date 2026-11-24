Riccione, la satira di Fettarappa e Borghesi apre la nuova rassegna dello Spazio Tondelli

Giovedì 3 dicembre alle 21 debutta “Uno spettacolo italiano”, commedia sui cambiamenti della scena politica e culturale

Due artisti di sinistra che decidono di reinventarsi e diventare di destra, perché lì, a loro dire, ci sarebbe molto più spazio. Parte da questa premessa “Uno spettacolo italiano”, il lavoro teatrale di Niccolò Fettarappa e Nicola Borghesi che giovedì 3 dicembre alle 21 salirà sul palco dello Spazio Tondelli di Riccione. Lo spettacolo inaugura una nuova rassegna dedicata alla drammaturgia contemporanea, ideata da Riccione Teatro. Cinque appuntamenti ospitati nello spazio rinnovato, con protagonisti alcuni dei nomi emergenti della scena italiana. Una proposta pensata anche per avvicinare il pubblico più giovane: il biglietto per ogni serata costa 10 euro, mentre gli under 30 potranno acquistare un carnet da 30 euro valido per tutti e cinque gli spettacoli.

Al centro della prima rappresentazione ci sono due teatranti alle prese con un'Italia profondamente cambiata. La stagione dell'egemonia culturale della sinistra, racconta la trama, è finita e per continuare a lavorare i protagonisti pensano di dover cambiare schieramento. A destra, infatti, vedono spazi ancora da occupare e una nuova classe dirigente da costruire. C'è però un ostacolo: non conoscono abbastanza quel mondo. Cominciano così a studiarlo, interrogandosi su cosa significhi essere di destra e su come si possa portare quella visione sul palcoscenico. La commedia, scritta, diretta e interpretata dagli stessi Fettarappa e Borghesi, affronta con ironia e toni dissacranti il rapporto tra teatro, politica e trasformazioni culturali.

Niccolò Fettarappa, nato a Roma nel 1996, è stato finalista al Premio Riccione “Pier Vittorio Tondelli” e ha già collaborato con importanti teatri nazionali. Nicola Borghesi, bolognese classe 1986, è fondatore della compagnia Kepler-452, con cui ha ottenuto due premi Ubu.