Riccione, la sindaca Angelini incontra il nuovo comandante provinciale dei carabinieri, Credidio

Il colonnello Daniele Credidio ha assunto la guida dell'Arma provinciale dopo l'esperienza al Reparto operativo di Cagliari. Al centro del confronto la collaborazione sulla sicurezza urbana

Primo incontro istituzionale a Riccione per il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Rimini, colonnello Daniele Credidio. Venerdì mattina la sindaca Daniela Angelini e l'assessore alla Sicurezza Oreste Capocasa lo hanno ricevuto in Municipio per un confronto che ha segnato l'avvio dei rapporti con il nuovo vertice dell'Arma riminese.

Credidio ha assunto il comando provinciale dopo aver guidato il Reparto operativo di Cagliari, prendendo il posto del colonnello Ruggero Gerardo Rugge. La sua nomina era già stata accompagnata nei giorni scorsi dai primi incontri con le istituzioni del territorio, a partire dal prefetto di Rimini Giuseppina Cassone e dal sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. Durante il colloquio, Angelini e Capocasa hanno rivolto al nuovo comandante gli auguri per il nuovo incarico e confermato la disponibilità dell'amministrazione comunale a proseguire il lavoro con l'Arma sui temi della sicurezza urbana. Un rapporto istituzionale che, secondo quanto riferito dal Comune, è già consolidato negli anni e che ora proseguirà con il nuovo comandante provinciale.

Per Credidio si tratta di un nuovo incarico al termine di un percorso professionale sviluppato in diverse realtà italiane. Nel corso della carriera nell'Arma ha prestato servizio tra Napoli, Sanremo e Palermo, oltre ad aver ricoperto incarichi al Comando generale dei Carabinieri. Nel suo percorso si è occupato anche di criminalità organizzata, prima di arrivare a Cagliari alla guida del Reparto operativo.Il nuovo comandante provinciale ha inoltre una formazione accademica in ambito giuridico e della sicurezza. Dopo la Scuola ufficiali dei Carabinieri ha conseguito la laurea in Giurisprudenza, proseguendo gli studi nelle Scienze della Sicurezza e in ambito criminologico. Ha svolto anche attività come consigliere giuridico nelle Forze armate, nel campo dell'attuazione del diritto internazionale umanitario. L'incontro di Riccione si inserisce dunque nei primi appuntamenti istituzionali del colonnello Credidio dopo il suo arrivo alla guida del Comando provinciale. Per l'amministrazione riccionese, l'occasione è servita a confermare la volontà di mantenere aperto il confronto con l'Arma sulle questioni legate alla sicurezza della città.