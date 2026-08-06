Riccione, la tartaruga Cira torna in mare: emozione all’alba in spiaggia

Oltre 400 persone hanno assistito al rilascio dell'esemplare curato dalla Fondazione Cetacea. Presenti anche le telecamere di RaiUno

Grande emozione questa mattina all'alba sulla spiaggia di Riccione, dove la tartaruga marina Cira è tornata libera nelle acque dell'Adriatico dopo il periodo di cura trascorso alla Fondazione Cetacea. Oltre 400 persone, tra cui numerose famiglie e tanti bambini, si sono ritrovate davanti alla sede del centro di recupero di viale Canova per assistere a un momento dal forte valore simbolico e ambientale. L'evento ha attirato anche l'attenzione delle telecamere di Uno Mattina Estate, che hanno raccontato su RaiUno il rilascio dell'esemplare.

Cira, una femmina di tartaruga marina dal peso di circa 60 chilogrammi, era stata soccorsa lo scorso 14 luglio dopo una cattura accidentale al largo di Cesenatico. Accolta dalla Fondazione Cetacea, è stata seguita dai volontari del centro fino al completo recupero delle condizioni fisiche, mostrando fin da subito grande energia e vitalità.

Dopo il ritorno in mare dell'animale, circa un centinaio di persone ha visitato la sede della Fondazione per conoscere da vicino l'attività del centro di recupero e il lavoro quotidiano svolto per la tutela delle specie marine. Quello di Cira è il secondo rilascio nel giro di pochi giorni, dopo quello della tartaruga Nancy, anch'essa accompagnata in mare tra gli applausi della comunità.

Alla liberazione era presente anche l'assessore all'Ambiente del Comune di Riccione, Christian Andruccioli. "Vedere così tante persone, e soprattutto tanti bambini, riuniti all'alba per salutare il ritorno in mare di Cira è la dimostrazione del forte legame che unisce il nostro territorio alla natura - ha dichiarato -. La partecipazione della comunità e il lavoro dei volontari confermano quanto Riccione sia sensibile alla tutela della biodiversità e della vita marina del nostro Adriatico. Momenti come questo ci ricordano quanto sia importante ripensare il nostro rapporto con l'ambiente".