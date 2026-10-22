Mangiare sano Riccione, laboratorio gratuito di cucina per un'alimentazione equilibrata

Mercoledì 28 ottobre alla sede IAL ricette e consigli pratici. Posti limitati, iscrizione obbligatoria

Apprendere suggerimenti pratici da utilizzare in cucina per sane abitudini alimentari e per la promozione di sani stili di vita. Ecco la stimolante opportunità offerta dal “Laboratorio di cucina”, una delle iniziative di promozione della salute organizzate dal Dipartimento di Sanità Pubblica di Rimini.

Mercoledì 28 ottobre, dalle ore 15.30 alle 18, l’appuntamento è alla sede IAL di Riccione (viale Torino 67), dove è in programma un'iniziativa gratuita con momenti esperienziali ed educativi, aperta alla popolazione. I partecipanti potranno così mettere le mani in pasta – come suol dirsi - per scoprire e sperimentare ricette e consigli utili per garantire gusto e salute in ogni piatto da inserire nei propri menù perché siano nutrizionalmente corretti ed equilibrati.

Essendo i posti limitati, è richiesta l’iscrizione, che può essere effettuata con una mail al Dipartimento di Sanità Pubblica all’indirizzo [email protected] indicando nome, cognome, data di nascita, telefono, oppure telefonando al n. 334 3429196.

Nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione, con l’obiettivo di sensibilizzare e aiutare i cittadini ad adottare stili di vita sani, a cominciare dalle scelte di una corretta alimentazione, i laboratori di cucina sono un altro prezioso percorso a supporto del cambiamento, capace di unire la teoria e la pratica in un contesto di gruppo.