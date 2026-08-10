Riccione, l'alba diventa musica con Gloria Campaner e Thea Crudi

A piazzale San Martino il pubblico ha vissuto un'esperienza tra pianoforte, mantra e meditazione. Domenica il gran finale con Dutch Nazari

La musica che si intreccia con il silenzio dell'alba e il mare come sfondo. È stata una mattina particolare quella vissuta domenica 9 agosto sulla spiaggia di piazzale San Martino a Riccione, dove dalle 5.30 è andato in scena "Yantra. Nel tempio del suono", uno degli appuntamenti della rassegna "Albe in controluce".

Protagoniste della performance sono state la pianista Gloria Campaner e la formatrice e divulgatrice Thea Crudi, che hanno trasformato il concerto in un'esperienza di meditazione collettiva. Le note del pianoforte si sono unite ai mantra della tradizione orientale e al canto di Crudi, accompagnando il pubblico mentre sul mare iniziava a sorgere il sole.

Il risultato è stato un incontro tra musica e meditazione, costruito attraverso un'architettura sonora guidata da Cristian Bonato. Il suono del pianoforte e delle voci si è mescolato con quello naturale delle onde, creando un'atmosfera raccolta e suggestiva. Il pubblico, seduto sulla spiaggia, ha seguito la performance in un silenzio quasi assoluto, interrotto soltanto dalla musica e dalla risacca. Un appuntamento che ha confermato la particolarità della formula di Albe in controluce, dove l'ascolto della musica si accompagna all'esperienza del paesaggio e del sorgere del sole.

La rassegna si prepara ora al suo ultimo appuntamento. Il gran finale è in programma domenica 16 agosto alle 5.45, sulla spiaggia libera del Marano, con Dutch Nazari. L'artista recupererà la data inizialmente prevista per il 12 luglio e rinviata a causa del maltempo.Anche l'ultimo appuntamento sarà a ingresso libero, per chi vorrà salutare la rassegna con un'altra alba sulla spiaggia di Riccione, questa volta accompagnata dalla musica di Dutch Nazari.