Riccione lancia il canale WhatsApp per cittadini, turisti e operatori

L’amministrazione comunale di Riccione annuncia l’apertura di un nuovo canale di dialogo diretto con operatori turistici, cittadini e ospiti della città. Oltre ai canali social “Città di Riccione” e “Riccione Welcome” e ai portali comune.riccione.rn.it (istituzionale) e riccione.it (turistico), da oggi è attivo un canale WhatsApp dedicato per ricevere aggiornamenti quotidiani su eventi, mostre, concerti e iniziative sul territorio.

Come iscriversi al canale WhatsApp di Riccione Welcome







Tramite il link diretto presente su riccione.it , sui profili social di Riccione Welcome, Città di Riccione, o copiando nel browser questo link: https://bit.ly/waRiccioneWelcome

Dopo aver cliccato su "Iscriviti", attivare le notifiche cliccando sulla campanella per restare sempre aggiornati

Iscrivendosi, operatori, cittadini e turisti riceveranno costantemente tutte le informazioni utili per vivere al meglio la città, dagli eventi culturali agli appuntamenti sportivi, dagli spettacoli alle mostre.

Gli operatori turistici sono invitati a promuovere il canale WhatsApp anche tra i propri ospiti, per consentire loro di ricevere tempestivamente tutte le informazioni utili durante il soggiorno.

L’assessore al Turismo Mattia Guidi: “Con oltre il 97% di penetrazione tra gli utenti Internet italiani e più di 100 miliardi di messaggi scambiati ogni giorno nel mondo, WhatsApp è oggi uno degli strumenti di comunicazione più efficaci e immediati. Attivare un canale WhatsApp ufficiale per la città di Riccione rappresenta una scelta strategica in chiave turistica: ci consente di fornire in tempo reale informazioni su eventi e iniziative a cittadini e visitatori, direttamente sul loro smartphone. È un modo per rafforzare la relazione con chi vive e sceglie Riccione, rendendo l’esperienza in città più accessibile e coinvolgente. Il mio personale invito è quello di iscriversi, condividendo gli aggiornamenti che verranno inviati con i propri ospiti.”