Riccione, l’arte di strada si prenota con un’app

Da venerdì 28 agosto gli artisti potranno scegliere online postazione, data e orario per le proprie esibizioni. Dodici le aree individuate in città

Scatta ufficialmente da domani, venerdì 28 agosto, la possibilità di prenotare la propria esibizione di arte di strada a Riccione direttamente tramite app. Dopo l’annuncio dell’avvio della nuova piattaforma digitale, entra ora nella fase operativa il sistema che azzera la burocrazia e semplifica l’accesso per gli utenti. Per esibirsi sarà sufficiente scaricare l’applicazione gratuita, creare il proprio profilo e scegliere la postazione, la data e l’orario preferiti tra quelli disponibili. Gli artisti otterranno così il permesso digitalizzato in tempo reale, alimentando un palinsesto di eventi sempre ordinato e facilmente consultabile sui canali social degli interpreti e della città.

L’iniziativa si inserisce nella rete di Openstage, già attiva in oltre venti comuni italiani, pensata per valorizzare i giovani talenti e offrire loro opportunità di crescita attraverso progetti dedicati. L’arte di strada a Riccione diventa così un’opportunità permanente per far vivere la città in maniera diffusa e continuativa in ogni periodo dell’anno, integrando le performance all’interno di dodici punti chiave dislocati sul territorio.

L’applicazione Openstage gestirà l’avvicendamento degli spettacoli in maniera trasparente, garantendo elevati standard qualitativi grazie ai requisiti richiesti in fase di registrazione sulla piattaforma. Il sistema provvederà inoltre a disattivare automaticamente la disponibilità dei punti nei giorni e negli orari interessati da manifestazioni comunali o eventi istituzionali.

I dodici palchi geolocalizzati copriranno diversi quartieri della città: a Riccione Paese all’intersezione tra corso Fratelli Cervi e viale Diaz, nel quartiere Abissinia in piazzale San Martino, nel quadrilatero centrale tra viale Ceccarini e viale Ippolito Nievo, in piazzetta del Faro, in viale Gramsci, viale Ceccarini e viale Dante. Si aggiungono poi una seconda postazione in viale Dante, piazza Giardini al quartiere Alba, piazza Sacco Vanzetti in viale Tasso e il lungomare Goethe nella zona del Marano. In questi spazi si alterneranno musicisti, mimi, statue viventi, clown, giocolieri, cantastorie, ritrattisti e truccabimbi.

Questa prima fase sperimentale di un anno consentirà di monitorare la risposta di cittadini e artisti. Per informazioni è possibile consultare il sito:theopenstage.it".



