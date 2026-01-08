Riccione: lavori al ponte Marano. Riattivato il sensore semaforico
Il sensore sarà attivato per garantire una migliore circolazione dei veicoli
Per garantire una migliore circolazione dei veicoli a seguito delle modifiche alla viabilità dovute ai lavori sul ponte Marano di viale D’Annunzio, venerdì 9 gennaio verrà riattivato il sensore di chiamata all’impianto semaforico situato all’incrocio tra i viali Alessandria, Portofino e Aosta.
Grazie a questa attivazione, in assenza di veicoli in attesa su viale Alessandria, la circolazione dei mezzi potrà scorrere senza soste, come se l’incrocio fosse regolato da un “lungo semaforo verde”.
In pratica, il semaforo rimarrà verde ininterrottamente per i veicoli presenti sui viali principali, evitando inutili fermate e riducendo i tempi di percorrenza. Quando invece si presenteranno veicoli in viale Alessandria, il sensore attiverà il verde per consentire il loro passaggio in sicurezza.
I lavori sul ponte Marano in viale D’Annunzio prevedono la demolizione della vecchia struttura e la successiva costruzione del nuovo ponte, operazioni che richiedono modifiche temporanee alla viabilità della zona.
L’amministrazione comunale ringrazia i cittadini per la collaborazione e invita a prestare attenzione alla segnaletica e alle indicazioni durante l’intero periodo dei lavori.