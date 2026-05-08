Riccione, lavori di asfaltatura su viale Bellini: scattano chiusure e deviazioni

Dal 11 al 15 maggio interventi sul manto stradale nell’ambito della riqualificazione del porto canale

Al via la prossima settimana i lavori di asfaltatura e contestuale livellamento dei pozzetti stradali lungo viale Bellini, interventi che prevedono il divieto di transito nei tratti interessati dal cantiere.

Dalle ore 8:30 di lunedì 11 alle ore 20 di giovedì 14 maggio, gli interventi prevedono la chiusura al traffico nel tratto compreso tra i viali D’Annunzio e Tasso.

Tra viale Dante e il sottopasso della ferrovia, il traffico resterà chiuso fino alle 20 di venerdì 15 maggio.

Il divieto di transito riguarda tutti i veicoli, ad esclusione dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine. Pedoni e ciclisti potranno transitare in sicurezza esclusivamente sulla pista ciclopedonale che percorre tutta l’area interessata. I mezzi pubblici di Start Romagna, in particolare le linee 43, 58, 125 e 171, effettueranno un percorso alternativo. In direzione viale Monza/Coriano/Cattolica/Osteria Nuova, gli autobus percorreranno viale D’Annunzio, viale Verdi, viale Castrocaro, viale Bondeno, viale Cortemaggiore, viale Lungorio, viale Rimini e viale Dei Mille, per poi riprendere il percorso regolare. In direzione Osteria Nuova/Cattolica/Coriano/viale Monza, i bus effettueranno il percorso regolare. Saranno sospese le fermate: Bellini-Dante e Parini-Catullo.





Il cronoprogramma dei lavori potrebbe subire slittamenti in caso di maltempo mentre, se gli interventi dovessero terminare prima della data prevista, la circolazione ordinaria sarà ripristinata in tempo utile per limitare al massimo i disagi per i veicoli.





Gli interventi sul manto stradale di viale Bellini rientrano nell’ambito dei lavori di riqualificazione del porto canale che fa parte del più ampio progetto delle infrastrutture verdi blu che interessano il corso del Rio Melo, opera finanziata con 1,3 milioni di euro attraverso il bando regionale Pr Fesr 2021–2027.

La fase conclusiva del progetto che ha interessato il porto canale ha portato lo scorso aprile all’apertura per pedoni e biciclette della nuova passeggiata ciclopedonale di viale Bellini, nel tratto compreso tra i viali Dante e Tasso. Entro maggio completeranno gli interventi la posa delle panchine e il riempimento delle aiuole in cui sono già state piantumate nuove alberature e arbusti nel percorso del “giardino della pioggia” (rain garden), ideato per smaltire e filtrare naturalmente le acque meteoriche e che fungerà da separazione tra la strada e il nuovo tracciato ciclopedonale. Gli ultimi interventi in programma, tra cui i nuovi asfalti, completeranno un’opera pubblica che ridisegna uno dei luoghi più suggestivi di Riccione.



