Riccione, lavori in corso Fratelli Cervi: cambia temporaneamente la raccolta dei rifiuti

Sospeso il porta a porta nel tratto interessato dal cantiere: due nuove postazioni per la differenziata in piazza Parri e tra viale Lazio e corso Fratelli Cervi

In occasione dei lavori di riqualificazione in corso Fratelli Cervi, l’amministrazione comunale ha predisposto una riorganizzazione temporanea della gestione dei rifiuti per andare incontro alle esigenze dei cittadini e degli esercenti commerciali interessati direttamente dai lavori. Come concordato durante il sopralluogo sul cantiere di martedì 6 ottobre e a seguito delle richieste avanzate dai residenti, il consueto servizio di raccolta porta a porta verrà momentaneamente sospeso lungo il tratto inaccessibile per fare spazio a nuove postazioni di cassonetti dedicati.

Le prime postazioni e le regole di utilizzo

Data l’inaccessibilità dell’area e la durata prevista degli interventi, la prima fase prevede l’allestimento di due stazioni complete per la raccolta differenziata dei rifiuti, posizionate rispettivamente in piazza Parri e nel vicolo tra viale Lazio e corso Fratelli Cervi adiacente alla Pizzeria Flash. Sui contenitori verranno applicati appositi cartelli informativi per specificare che l’utilizzo è riservato esclusivamente alle utenze che ricadono nella zona del cantiere. Si raccomanda ai residenti il corretto conferimento dei materiali nel rispetto delle modalità della differenziata, ricordando che è vietato abbandonare all’esterno dei contenitori sacchi, rifiuti ingombranti o materiale non conforme. Inoltre, i bidoni personali attualmente in possesso delle famiglie non dovranno essere esposti né utilizzati per tutta la durata di questa fase.

Organizzazione per la seconda fase dei lavori

L’organizzazione dei servizi di raccolta rifiuti evolverà parallelamente all’avanzamento del cantiere. Quando l’intervento interesserà il successivo secondo tratto di corso Fratelli Cervi, compreso tra viale Diaz e viale Ruffini, l’amministrazione ha individuato in viale Lazio, antistante piazza Matteotti, un terzo punto di raccolta strategico a servizio dei residenti coinvolti. Per garantire un decoro ottimale e prevenire utilizzi impropri da parte di utenti non autorizzati, la nuova isola ecologica verrà opportunamente schermata e regolamentata, assicurando un passaggio fluido ed efficiente verso il ripristino finale dei servizi ordinari.



