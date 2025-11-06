Riccione, lavori su viale Bellini, chiuso un tratto di strada

Dal 10 novembre i lavori di riqualificazione del porto canale dal 10 novembre

Per consentire l’esecuzione dei lavori di riqualificazione del porto canale e di riconnessione agli elementi naturali esistenti lungo il Rio Melo, da lunedì 10 novembre sarà istituita la chiusura totale al traffico veicolare di viale Bellini, nell’area compresa tra viale Tasso e la ferrovia.

Fino al 24 dicembre saranno quindi adottate le seguenti misure di regolamentazione del traffico. Si procederà a step. Una prima chiusura riguarderà il tratto di viale Bellini compreso tra i viali Tasso e Rapisardi, a seguire viale Bellini nel tratto tra viale Rapisardi e la ferrovia.

L’Amministrazione comunale si scusa per eventuali disagi e ringrazia i cittadini per la collaborazione, ricordando che gli interventi in corso rientrano nel più ampio progetto di riqualificazione ambientale e valorizzazione del porto canale di Riccione, volto a migliorare la fruibilità e la sostenibilità dell’area.