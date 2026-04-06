Riccione, lavori sulla nuova rotatoria, strada chiusa in orario notturno tra martedì e mercoledì

Circolazione vietata dalle 19:30 del 7 aprile alle 6 dell’8 aprile tra viale Gradara e viale dell’Ecologia, con divieto di transito e sosta

Per consentire l’esecuzione dei lavori di asfaltatura della rotatoria tra viale Gradara e viale dell’Ecologia, il Comune informa che, come da apposita ordinanza, sarà disposta la chiusura totale al traffico di un tratto della nuova rotatoria .

Nel dettaglio, dalle ore 19:30 di martedì 7 aprile alle ore 6:00 dell’8 aprile, sarà interdetta la circolazione in ogni senso nell'intersezione tra i viali dell’Ecologia e Gradara, con istituzione del divieto di transito e di sosta.

I lavori saranno eseguiti in orario notturno al fine di ridurre al minimo i disagi per cittadini e attività. Tutte le abitazioni rimarranno raggiungibili dai residenti.

L’intervento rappresenta la fase conclusiva di un’opera più ampia: dopo il completamento dei lavori sull’acquedotto e gli ultimi interventi sul marciapiede lato Misano, si procederà quindi con la posa del nuovo manto stradale. Successivamente, trascorsi i tempi tecnici necessari all’assestamento dell’asfalto, verranno realizzate la segnaletica orizzontale e verticale e sarà installata la nuova illuminazione pubblica. È inoltre prevista, come ultimo intervento, la sistemazione a verde dell’area centrale della rotatoria.

Si ricorda infine che su viale dell’Ecologia resteranno in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti e il limite di velocità di 30 km/h.