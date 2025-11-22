Riccione, lavori sulla rete elettrica: chiusure e modifiche alla viabilità

Il tratto principale interessato dalla chiusura è viale Bellini

Il Comune di Riccione informa la cittadinanza che, a causa della necessità di eseguire lavori sulla rete dei sottoservizi, si renderà indispensabile l'interruzione della circolazione veicolare su viale Bellini e viale Tasso nella giornata di martedì 25 novembre , con orario di intervento previsto dalle 8:30 alle 18:00.

Il tratto principale interessato dalla chiusura è viale Bellini, che sarà completamente interdetto al traffico veicolare tra viale D'Annunzio e viale Tasso. Questa misura è cruciale per consentire lo spostamento dei cavi della rete elettrica, in particolare quelli connessi alla cabina di trasformazione situata all'angolo con viale Tasso.

Questi interventi ai sottoservizi si inseriscono nel più ampio quadro di riqualificazione dell'asse del porto canale, rientrando nel progetto “Verde e Blu” per la rinaturalizzazione del Rio Melo. Infatti, il cantiere su viale Bellini, nel segmento compreso tra viale Dante e viale Tasso, è attivo per trasformare la zona in una nuova passeggiata pedonale e ciclabile. La chiusura rappresenta quindi un'azione fondamentale per procedere speditamente con la messa in sicurezza e il miglioramento delle infrastrutture elettriche a supporto di questo progetto.

Contestualmente, per garantire la massima operatività del cantiere in un'area così nevralgica, sarà necessario chiudere al traffico anche un segmento di viale Tasso, specificamente quello compreso tra viale Parini e viale Bellini, ovvero l’attraversamento del ponte.