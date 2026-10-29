Riccione, l’ex hotel Belsoggiorno sarà demolito: 100mila euro per l’illuminazione

Al posto della struttura dismessa, all’incrocio tra viale Trento Trieste e viale Rizzo, sorgerà un edificio residenziale. Previsti anche fondi per nuovi parcheggi pubblici

L’ex hotel Belsoggiorno si prepara a lasciare spazio a un nuovo edificio residenziale ad alta efficienza energetica. La struttura, da tempo dismessa e situata all’incrocio tra viale Trento Trieste e viale Rizzo a Riccione, sarà demolita. L’intervento porterà risorse anche per alcune opere pubbliche, a partire dal rifacimento dell’illuminazione in viale Martinelli.

La Giunta comunale ha approvato lo schema di convenzione urbanistica che prevede un contributo di 100mila euro da parte del soggetto attuatore. La somma sarà destinata alla manutenzione straordinaria e all’efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione, oggi sospeso al centro della strada, che verrà sostituito con un sistema su pali. Sono previsti inoltre interventi per migliorare e mettere in sicurezza la viabilità locale. Sul fronte dei parcheggi, il progetto prevede la realizzazione all’interno dell’area privata di tutti gli stalli necessari ai futuri residenti, senza sottrarre posti alla sosta del quartiere. Per la quota di parcheggi pubblici dovuta, pari a circa 110,7 metri quadrati, il Comune ha approvato una monetizzazione superiore ai 50mila euro. Le risorse saranno vincolate all’acquisizione e alla realizzazione di una nuova area di sosta pubblica nella zona turistica.

A queste somme si aggiungeranno oltre 300mila euro di contributo di costruzione versati dalla società privata nelle casse comunali. Il progetto comprende terrazze con vegetazione e pareti verdi. Ha ottenuto parere favorevole dagli uffici comunali per gli aspetti legati al risparmio idrico, all’inquinamento luminoso, all’isolamento acustico e al bilancio ecosistemico, oltre al via libera della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio. L’intervento segue la decisione del Consiglio comunale di rimuovere il vincolo alberghiero sull’immobile, classificato come unità edilizia di carattere marginale. Secondo l’assessore all’Urbanistica Christian Andruccioli, le risorse legate alla trasformazione permetteranno di intervenire su illuminazione e viabilità senza gravare sul bilancio comunale, mantenendo attenzione alla disponibilità di parcheggi nella zona turistica.