Riccione, l’ex mattatoio si trasforma nell’Hub dell’inclusione e dei giovani

Demolite le mura di recinzione dell’area in viale Bergamo

Il nuovo Hub dell'inclusione e dei giovani all'ex mattatoio entra nella fase conclusiva del cantiere. Le scorse settimane sono state demolite le mura di recinzione dell'area in viale Bergamo, un passaggio previsto dal cronoprogramma dell'intervento che accompagna l’avanzamento e il completamento delle opere edilizie, inclusa la riqualificazione degli spazi esterni, con la conclusione prevista nell’autunno 2026.

La rigenerazione urbana e sociale dell'ex mattatoio rientra nella Missione 5 "Inclusione e coesione" del Pnrr per un investimento complessivo che ammonta a 7,2 milioni di euro, di cui 5,5 milioni finanziati dal Pnrr e 1,7 milioni di cofinanziamento del Comune di Riccione. L'obiettivo consiste nel trasformare l’area in un polo multifunzionale dedicato ai giovani, all'inclusione, alla cultura e all'aggregazione.

Cuore del progetto sono i due edifici che stanno ormai assumendo la loro configurazione definitiva. L'edificio A che ospiterà il Polo dell'inclusione sociale con percorsi dedicati allo sviluppo dell'autonomia dei giovani con disabilità, spazi laboratoriali, sale polifunzionali, ambienti per attività educative, culturali e ricreative, un centro giovanile con aree studio, coworking e laboratori creativi, oltre a un punto ristoro concepito come luogo di incontro aperto alla città. L'edificio B che accoglierà invece il nuovo auditorium, con sale dedicate alla musica, alle prove, alla formazione e agli eventi culturali, diventando un nuovo punto di riferimento per le attività artistiche e aggregative del territorio.

In viale Bergamo è prevista la realizzazione di una trentina di nuovi parcheggi a pettine, ai quali si aggiungeranno altri tredici posti auto tra viale Bergamo e viale Lombardia, migliorando la dotazione di sosta a servizio del quartiere e del nuovo polo.

Parallelamente in questi giorni si sta procedendo alla sistemazione dell'area esterna che interessa un comparto complessivo di 31.134 metri quadri. Il progetto comprende inoltre una nuova area verde di circa 6.500 metri quadri, una piazzetta, pergolati, percorsi pedonali e spazi aperti progettati per favorire l'incontro e la socialità, mettendo in connessione il nuovo Hub con il quartiere San Lorenzo e rendendo l'intero complesso pienamente accessibile e fruibile.

“La trasformazione dell’ex mattatoio è un intervento che si colloca all’interno di un più ampio percorso di rigenerazione urbana della città. Un’opera che oggi questa amministrazione sta accompagnando verso il completamento, con l’obiettivo di restituire alla comunità un nuovo spazio pubblico dedicato ai giovani, all’inclusione, alla cultura e alla socialità – dichiarano la sindaca Daniela Angelini e l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola –. L'intervento non rappresenta soltanto il recupero di un edificio dismesso, ma la realizzazione di un nuovo luogo pubblico dedicato ai giovani, alle famiglie e all'inclusione sociale, frutto di un importante investimento che coniuga rigenerazione urbana, innovazione sociale e valorizzazione del patrimonio comunale. La demolizione della recinzione segna un passaggio concreto nella fase finale dei lavori e rende sempre più visibile una trasformazione destinata a dare nuova vita a un’area che diventerà un punto di riferimento per il quartiere e per l’intera città”.



