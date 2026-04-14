Riccione, Linus attacca il Comune: “Chiusura miserabile, difficile perdonare”
Nonostante l’amarezza, Linus ha ribadito l’affetto per la città
Resta teso il clima tra Riccione e Radio Deejay. A due anni dalla rottura, Linus torna a criticare duramente la fine dello storico rapporto durato quasi 40 anni.
In un’intervista al Corriere della Sera, il direttore dell’emittente ha definito la chiusura “miserabile” e “sgarbata”, accusando l’amministrazione di aver interrotto il legame per interessi particolari. Parole nette anche sul piano personale: “Non glielo perdonerò mai”.
Nonostante l’amarezza, Linus ha ribadito l’affetto per la città, sottolineando però una stoccata politica: “Le giunte durano poco”.
Le dichiarazioni riaccendono il dibattito locale sulla decisione del Comune, con le opposizioni che tornano all’attacco sulla fine della collaborazione con la radio.