Riccione, lo sport non si ferma: gare e raduni fino a fine dicembre

Dal tiro con l’arco al baseball indoor, dalla corsa campestre al pattinaggio: il calendario coinvolge le strutture cittadine

Il calendario degli eventi sportivi di Riccione si arricchisce di appuntamenti di rilievo per le prossime settimane. Gare ufficiali, raduni giovanili e campus formativi animeranno le principali strutture della città, trasformandola in un punto di riferimento strategico per federazioni, atleti e appassionati.

Il pattinodromo di viale Carpi sarà il fulcro di tre importanti appuntamenti firmati dalla Federazione italiana sport rotellistici:il 31 ottobre si daranno appuntamento gli arbitri federali di hockey on line mentre il pattinaggio artistico sarà protagonista dal 27 al 30 novembre e dall’11 al 14 dicembre con il corso di formazione riservato ai tecnici.

Il weekend del 7 e 8 novembre vedrà protagonista la palestra Annika Brandi di viale Portofino con la 14esima edizione del Trofeo Città di Riccione di tiro con l’arco indoor. Organizzata dall’associazione Arco Club Riccione, la competizione rientra nel calendario ufficiale federale e vedrà sfidarsi i migliori arcieri del circuito regionale e nazionale.

Il 21 novembre al Parco della Resistenza, si svolgerà la seconda edizione della gara campestre regionale a cura dell’associazione Riccione Podismo. In caso di maltempo sarà rinviata al 28 novembre.

Il 7 e 8 dicembre i riflettori si sposteranno al Playhall “Massimo Pironi” di viale Carpi per la seconda edizione della Winter League Provincia di Rimini. Il torneo giovanile di baseball indoor porterà in città oltre 150 promesse del territorio, confermando la crescita del movimento diamond in Romagna.

Il 2026 sportivo si chiuderà con un appuntamento di alto livello. Dal 27 al 29 dicembre, sempre negli spazi del Playhall, si terrà lo stage invernale promosso dal Libertas Centro Karate Riccione. Ospite d’eccezione dell’evento sarà la spagnola Sandra Sánchez, leggenda vivente del kata, campionessa olimpica a Tokyo 2020 e pluricampionessa mondiale ed europea. La fuoriclasse condurrà le sessioni tecniche per oltre 300 atleti in arrivo da tutta Italia, regalando a Riccione un finale d’anno nel segno del grande sport.



