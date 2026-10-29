Riccione, lo sportello Tari chiude in quattro giornate a novembre
Stop temporaneo il 2, 12, 13 e 19 novembre per aggiornare il programma informatico del Servizio Tributi. Negli altri giorni l’ufficio sarà regolarmente aperto.
Quattro giornate di chiusura per lo sportello Tari del Comune di Riccione. L’ufficio non sarà accessibile al pubblico lunedì 2, giovedì 12, venerdì 13 e giovedì 19 novembre, per consentire l’aggiornamento del programma gestionale utilizzato dal Servizio Tributi. Negli altri giorni lavorativi, lo sportello resterà aperto secondo il consueto orario. L’amministrazione comunale invita i cittadini a tenere conto delle date indicate quando devono organizzare appuntamenti o presentare pratiche relative alla tassa sui rifiuti.
Il Comune si scusa per gli eventuali disagi legati alla sospensione temporanea del servizio.