LA MOBILITAZIONE Sciopero generale, migliaia in corteo a Rimini: centro invaso dai manifestanti

Lavoratori e studenti in piazza contro la Legge di Bilancio 2027. I due cortei si sono riuniti in piazza Tre Martiri, manifestazione ancora in corso

Migliaia di persone sono scese in piazza venerdì 20 novembre a Rimini per lo sciopero generale proclamato dalla Cgil, affiancata da sindacati di base e autonomi, e per la mobilitazione studentesca internazionale.

Nel mirino della protesta la Legge di Bilancio 2027. I sindacati chiedono aumenti salariali, il rinnovo dei contratti, la piena rivalutazione delle pensioni e lo stop all'innalzamento dell'età pensionabile. Tra le rivendicazioni anche maggiori investimenti per sanità, scuola, università e sicurezza sul lavoro, oltre alla contestazione dell'aumento delle spese militari.

La mobilitazione è partita in mattinata con due concentramenti in centro: alle 9 i lavoratori si sono ritrovati in via IV Novembre, davanti alla Prefettura, mentre gli studenti si sono radunati alle 9.30 all'Arco d'Augusto. Intorno alle 10 è partito il corteo provinciale della Cgil.

Le due manifestazioni si sono poi unite, sfilando insieme lungo le vie del centro fino a piazza Tre Martiri, dove la protesta è ancora in corso. La mobilitazione ha interessato il cuore della città, con possibili ripercussioni sulla circolazione.

Al termine della manifestazione, la Cgil riferisce di circa 6000 partecipanti. Sul piano delle adesioni allo sciopero, queste le percentuali riferite alle principali ditte del territorio. Ferretti Yachts (legno industria) 65%, Marinelli (legno industria) 50%, Fedex (logistica) 70%, GLS (logistica) 90%. Nel terziario: MARR Service: 35%, Aspiag Service: 40%, Zara: 60%, Coop Alleanza: 40%. Nel settore metalmeccanico: Scm Rimini 80%, Robopac 60% e Indel B 80%.