Riccione, lo storico supermarket di quartiere si rifà il look ed è pronto a riaprire

Abissinia A&O riapre il 18 novembre

Il Supermarket Abissinia A&O, storico punto vendita di Riccione attivo dal 1978, si è rifatto il look ed è pronto a riaprire al pubblico. Dopo la chiusura temporanea di qualche giorno per consentire importanti lavori di ristrutturazione e ammodernamento dei locali il supermercato di viale San Martino aprirà le sue porte martedì 18 novembre alle 7.30. Alla riapertura, accoglierà i propri clienti con una veste completamente nuova, spazi rinnovati e tante offerte speciali dedicate, oltre a un regalo sorpresa per tutti i clienti.

L’intervento, sostenuto dal Gruppo A&O, ha riguardato un ampio progetto di rinnovamento pensato per offrire ai clienti un’esperienza d’acquisto ancora più piacevole e sostenibile. Tra i lavori eseguiti la sostituzione completa dei frigoriferi con nuovi modelli di ultima generazione, più efficienti e a basso consumo energetico, per garantire il massimo rispetto dell’ambiente.

Locali rinnovati ma resterà intatta l’identità del Supermarket Abissinia che da quasi cinquanta anni (dal 1978 è un punto di riferimento per la spesa quotidiana dei riccionesi e dei turisti, grazie alla qualità dei prodotti e a un ottimo rapporto qualità/prezzo a partire dai prodotti a marchio Selex, la linea legata al gruppo A&O. Fiore all’occhiello del supermercato è da sempre il banco gastronomia, che propone ogni giorno piatti freschi e preparati in casa con ingredienti di prima scelta: primi piatti, secondi, contorni di ogni tipo oltre ad un’ampia selezione di prosciutti e formaggi.

Altri punti di forza sono il reparto ortofrutta con una vasta scelta quotidiana di prodotti sempre freschi e legati alla stagionalità e la macelleria con un ampio assortimento delle migliori carni del territorio.

“Era il momento giusto per compiere questo passo e ringraziamo A&O per il sostegno che ci ha dato - commentano i 10 soci del Supermarket Abissinia - con questa ristrutturazione vogliamo guardare al futuro, offrendo un ambiente sempre attuale, accogliente e sostenibile, ma senza perdere la nostra identità di supermercato di quartiere al servizio delle famiglie riccionesi e dei turisti, con un occhio sempre attento a qualità e prezzo.”

Il Supermarket Abissinia A&O dà appuntamento a tutti i clienti il 18 novembre per scoprire il nuovo look del punto vendita e approfittare delle promozioni esclusive di riapertura.