Riccione, mamme e bambini in movimento per sostenere La Prima Coccola: il 12 dicembre “Danza in Fascia”

Al Palazzo del Turismo la Christmas Flash Edition dell’iniziativa benefica ideata da Stefania Pagani. Il contributo per la lezione sarà devoluto all’associazione che sostiene i piccoli ricoverati in Terapia intensiva neonatale a Rimini

Mamme e bambini in movimento per un pomeriggio di danza e solidarietà. Sabato 12 dicembre, dalle 16, il Palazzo del Turismo di Riccione ospiterà “Danza in Fascia – Christmas Flash Edition”, l’evento benefico promosso dall’associazione La Prima Coccola con il patrocinio del Comune e ideato e organizzato da Stefania Pagani, insegnante certificata Danza in Fascia.

Il ricavato dell’iniziativa sarà interamente devoluto a La Prima Coccola, realtà di volontariato che sostiene i bambini ricoverati nel reparto di Terapia intensiva neonatale dell’ospedale Infermi di Rimini e le loro famiglie. Il pomeriggio si aprirà con una lezione speciale di Danza in Fascia, dalle 16 alle 17, rivolta alle mamme con bambini dai 2 mesi ai 2 anni. Per partecipare è previsto un contributo solidale di 15 euro. Dopo una pausa di circa mezz’ora, seguirà l’esibizione delle mamme che frequentano regolarmente i corsi sul territorio. In questa seconda parte potranno entrare anche papà e nonni, invitati ad assistere allo spettacolo. Pagani propone percorsi di Danza in Fascia per mamme e bambini dai due mesi ai due anni a Rimini, Riccione, San Giovanni in Marignano e Igea Marina. Attraverso il movimento e il babywearing, i corsi sono pensati per favorire il benessere dopo il parto, la socializzazione tra le mamme e il legame con i propri bambini.