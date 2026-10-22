Riccione Mare d’Inverno, spiagge attrezzate anche nei mesi freddi

Gli operatori balneari potranno installare strutture amovibili per ristorazione e attività ricreative

Dare continuità all’accoglienza anche nei mesi freddi, valorizzando la spiaggia come risorsa viva durante tutto l’anno. Con questo obiettivo torna Riccione Mare d’Inverno per ampliare e arricchire l’offerta turistica della città nei mesi invernali. Il provvedimento consente agli operatori balneari di estendere l’occupazione degli spazi e posizionare allestimenti amovibili per attività ricreative, ristorazione e servizi dedicati ai frequentatori del litorale.

Come funzionano gli allestimenti

Sulle aree demaniali restano confermati gli indirizzi stabiliti negli anni scorsi. Per consentire uno svolgimento ordinato e rispettoso del litorale, gli interventi ammessi sulla spiaggia si dividono nelle due consuete opzioni operative.

La tipologia A riguarda la posa di strutture e installazioni amovibili di nuova creazione, quali dehors, pedane, paratie frangivento, tavolini, sedute, tende ed elementi di copertura leggeri, privi di opere in muratura o ancoraggi permanenti. Queste strutture possono rimanere allestite per un massimo di 120 giorni complessivi nell’arco dell’anno, con l’obbligo di smontaggio e ripristino dello stato dei luoghi al termine dell’iniziativa. In caso di periodi di installazione non consecutivi, tra uno smontaggio e il successivo rimontaggio deve intercorrere una pausa di almeno 15 giorni.

La tipologia B riguarda invece il mantenimento in funzione per il periodo invernale di manufatti e attrezzature già autorizzati, come gazebo senza somministrazione, camminamenti e giochi per bambini. In questo caso, l’operatore si impegna a garantire la costante manutenzione, la sicurezza e la piena operatività delle strutture, offrendo un servizio continuo a cittadini e turisti che frequentano il litorale fuori stagione.

Il quadro normativo per la città e la spiaggia

L’approvazione degli indirizzi per la stagione fredda sull’arenile si affianca all’entrata in vigore quest’anno del nuovo regolamento comunale sui dehors, uno strumento nato per semplificare la burocrazia e sostenere le attività commerciali della città. Il regolamenti estende le metrature concedibili per tavolini, sedute e strutture leggere, introduce la possibilità di posizionare dehors sul lungomare e stabilisce vincoli estetici e materiali suddivisi in quattro zone cittadine per tutelare il decoro e l’accessibilità degli spazi pubblici. Un regolamento quindi che comprende le attività non situate sul demanio non più oggetto del bando Riccione Mare d’Inverno come avvenuto negli scorsi.

“La manifestazione Riccione Mare d’Inverno rappresenta un’occasione per valorizzare il nostro litorale e diversificare l’offerta turistica della città - commenta l’assessore al Demanio Christian Andruccioli -. Ecco perché invito gli operatori a cogliere questa opportunità per rendere la spiaggia viva, accogliente e dinamica anche nei mesi invernali. Allo stesso tempo, per le attività non situate su area demaniale quest’anno verrà applicato il nuovo regolamento approvato in Consiglio comunale che abbiamo fortemente voluto per semplificare le domande, eliminare la burocrazia e rendere tutto più snello.”

Nei prossimi giorni l’Ufficio Demanio provvederà ad approvare l’avviso pubblico relativo al modello di domanda da compilare per aderire alla manifestazione d’interesse di Riccione Mare d'Inverno 2026/2027.



