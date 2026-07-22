Riccione, mare mosso e correnti di risacca: super lavoro per i bagnini, salvate 10 persone in poche ore

I marinai di salvataggio ribadiscono il loro appello: non avventurarsi in acqua nelle situazioni di pericolo, debitamente segnalate

Dieci persone salvate e 4 interventi nel giro di poche ore: è successo oggi (22 luglio) a Riccione, nelle acque tra il bagno 113 e il 114. La giornata di sole e le temperature più miti, dopo il caldo intenso delle ultime settimane, ha spinto tante persone a recarsi in spiaggia, ma in tanti si sono avventurati in acqua nonostante le condizioni di mare mosso e soprattutto nonostante la bandiere rosse, i cartelli di pericolo e le segnalazioni degli stessi marinai di salvataggio.

In particolare, tra il bagno 113 e il bagno 114, a creare criticità è stato quello che gli operatori definiscono "gardone": una buca in cui si forma la corrente di risacca, altamente pericolosa perché trascina al largo il bagnante.

È stata quindi una giornata di super lavoro per i due marinai di salvataggio delle torrette del bagno 115 e del bagno 112: Oscar Raggini, autore di 3 dei 4 interventi, e Thomas Silvagni, che sostituiva Rodolfo "Rudi" Montanari. Non si sono registrate criticità, ma i marinai di salvataggio ribadiscono il loro appello: non avventurarsi in acqua nelle situazioni di pericolo, debitamente segnalate.