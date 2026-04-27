Riccione, maxi‑controlli per Bagni Ralf: sei patenti ritirate e interventi per abuso di sostanze

L'evento, nel weekend del 25 aprile, ha richiamato oltre 5mila persone in zona Marano

Un weekend intenso quello del 25 aprile il Corpo di Polizia locale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano che traccia un resoconto delle attività svolte nel fine settimana scorso.

L’evento “Bagni Ralf 2026” che ha caratterizzato il weekend riccionese presso la spiaggia libera in area Marano ha visto l’impiego di oltre 30 agenti in considerazione del previsto notevolissimo afflusso di persone stimabili in circa 5.000 presenze, essendo un evento dedicato ai fedelissimi che hanno raggiunto la nostra città da tutta Italia per partecipare all’evento divenuto ricorrente e particolarmente atteso. Nell’occasione è stato impiegato il nucleo motociclisti della polizia locale a garanzia della rapidità di intervento.

La viabilità in area Marano, in particolare il deflusso dall’evento, è stato gestito dal personale impiegato, senza causare problemi di traffico in una giornata dove sono stati rilevati eccezionali picchi di traffico.

Nell’occasione, e già dal primo pomeriggio, sono state controllate oltre 50 persone e si è potuto accertare in 3 episodi la detenzione di sostanze stupefacenti. Particolare attenzione è stata dedicata alle aree di sosta limitrofe, dove gli avventori potevano dare seguito a spiacevoli situazioni dovute ad un uso eccessivo di bevande alcoliche.

Al termine dell’evento sono stati disposti controlli stradali sulle principali arterie di deflusso dove sono stati controllati oltre 100 veicoli al fine di garantire la sicurezza stradale; sono stati accertati 6 episodi di abuso di alcool alla guida, da cui sono scaturite le relative procedure penali a carico degli autori, con contestuale ritiro della patente di guida; durante i controlli e stato fermato anche un minore alla guida di un ciclomotore senza aver mai conseguito la necessaria patente di guida, con un passeggero a bordo e privo di casco protettivo, per cui sono scattate le relative sanzioni ed il fermo del veicolo.

Durante i controlli messi in atto nel fine settimana, si è effettuato un intervento nel quartiere Alba di Riccione, dove era stato segnalato dalla cittadinanza un cittadino straniero che, in evidente stato di ubriachezza, disturbava i passanti con comportamenti aggressivi e generando una sensazione di insicurezza nel quartiere.

Nel weekend la polizia locale è intervenuta a seguito di richiesta del servizio sanitario per un ⁠intervento congiunto con il 118 in una abitazione privata per due ragazzi soccorsi in grave stato di intossicazione da abuso e mix di sostanze stupefacenti, la PL provvedeva ad effettuare i rilievi di rito ed il sequestro della sostanza reperita sul posto per le eventuali indagini tossicologiche e sanitarie necessarie per consentire le opportune terapie antagoniste salvavita.