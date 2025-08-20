Riccione, mensa scolastica di viale Bergamo pronta per il rientro a scuola

I lavori di riqualificazione finanziati con 96mila euro dal Pnrr

Con il rientro a scuola ormai prossimo, gli alunni e tutto il personale della scuola primaria di viale Bergamo del quartiere San Lorenzo, potranno beneficiare di uno spazio rinnovato e più funzionale.

Sono terminati infatti nei giorni scorsi, puntualmente come previsto, i lavori di riqualificazione della mensa scolastica. L’intervento, avviato lo scorso 26 giugno e finanziato con 96mila euro dai fondi Pnrr – Next Generation EU nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e ricerca”, ha raggiunto tutti gli obiettivi prefissati, restituendo alla comunità scolastica un ambiente più accogliente, sicuro e salubre.

I lavori, portati avanti durante i mesi estivi per non interferire con le attività scolastiche, hanno interessato diversi aspetti fondamentali per la qualità degli spazi destinati alla ristorazione. Tra gli interventi più rilevanti, l’installazione di pannelli fonoassorbenti a soffitto ha ridotto sensibilmente il rumore e il riverbero all’interno della mensa, migliorando il comfort acustico e rendendo l’ambiente più sereno durante i pasti.

Completamente rinnovati anche gli infissi: i vecchi serramenti sono stati sostituiti con modelli in alluminio a taglio termico, capaci di offrire un migliore isolamento sia termico che acustico, contribuendo anche a una maggiore illuminazione naturale degli spazi. Questi nuovi infissi garantiscono inoltre standard di sicurezza più elevati.

Un altro elemento qualificante del progetto è stato l’inserimento di due impianti di ventilazione meccanica controllata con funzione di deumidificazione, pensati per assicurare un costante ricambio d’aria e condizioni ambientali ottimali in ogni stagione. Una scelta che guarda alla salute degli alunni e del personale, ma anche alla sostenibilità a lungo termine.

Con la conclusione dei lavori, l’edificio si presenta oggi rinnovato in linea con gli standard più avanzati in termini di qualità ambientale, benessere e sostenibilità.