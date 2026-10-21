Riccione, messaggi virali su presunte violenze vicino alle scuole: rafforzati i controlli

Audio e schermate circolano nelle chat dei giovani in Romagna e in altre città italiane. Le forze dell’ordine hanno intensificato i pattugliamenti nei pressi degli istituti scolastici

Un’ondata di contenuti virali, tra registrazioni vocali e schermate condivise nei gruppi di messaggistica giovanili, sta interessando in questi giorni diverse città italiane e l’intera Romagna, compresa la realtà riccionese. I messaggi alludono ad ipotetici episodi di violenza da attuarsi nei pressi degli istituti scolastici, destando apprensione tra i ragazzi e le famiglie.

Presidio del territorio e prevenzione nei plessi scolastici

Per garantire la massima tranquillità a studenti, personale e famiglie, è già operativo un potenziamento immediato dei servizi di pattugliamento e sorveglianza da parte delle forze dell’ordine negli spazi adiacenti a tutte le scuole di Riccione, garantendo un presidio attento e costante per prevenire qualsiasi criticità.



