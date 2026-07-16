Riccione mette all’asta sei posti auto nel parcheggio interrato di piazzale Curiel

Gli stalli, in vendita con base d’asta di 32 mila euro ciascuno, sono situati al terzo piano sottostrada della struttura

Il Comune di Riccione ha indetto un’asta pubblica per l’alienazione in piena proprietà di sei posti auto situati all’interno del parcheggio multipiano interrato di piazzale Curiel. Gli stalli, tutti localizzati al terzo piano sottostrada della struttura, rappresentano un’importante opportunità per residenti, operatori economici e frequentatori della zona centrale della città, garantendo una soluzione di sosta definitiva e strategica a pochi passi dai principali punti di interesse e dal lungomare.

I dettagli dei lotti e i prezzi di partenza

La vendita avverrà per lotti singoli e riguarderà sei posti auto della consistenza di tredici metri quadrati ciascuno. Per ogni singolo stallo il prezzo posto a base d’asta è stabilito in trentaduemila euro. Ciascun acquirente diventerà proprietario esclusivo del proprio posto auto, che presenta una pavimentazione con finiture standard in cemento a vista, e acquisirà contestualmente la relativa quota di comproprietà indivisa sulle parti e sulle opere comuni dell’intero complesso immobiliare, con la sola esclusione dei diritti relativi al soprassuolo del parcheggio.

Come partecipare alla selezione

La procedura di vendita si svolgerà con il metodo dell’offerta segreta in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara. Gli interessati dovranno far pervenire i propri plichi sigillati all’ufficio protocollo del Comune di Riccione entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 11 agosto 2026.

Sopralluoghi e apertura delle buste

L’apertura ufficiale dei plichi e la conseguente asta pubblica si terranno il giorno 13 agosto 2026, a partire dalle ore 11:00, presso la residenza municipale di viale Vittorio Emanuele II, all’interno della sala delle commissioni consiliari. Per consentire a tutti i potenziali acquirenti di verificare lo stato dei luoghi, il servizio patrimonio del Comune è a disposizione per accompagnare gli interessati a effettuare sopralluoghi guidati all’interno del parcheggio di Piazzale Curiel. Le visite potranno essere programmate nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, previo appuntamento da concordare via posta elettronica con gli uffici comunali competenti.

A questo link tutte le informazioni.



